Proteste violente în Sunderland, Anglia. Au fost răniți polițiști și o clădire a fost incendiată - VIDEO

Ofițeri de poliție s-au confruntat cu ”niveluri grave și susținute de violență”, după ce au izbucnit tulburări în Sunderland, Anglia, vineri seara.

Poliția Northumbriei a declarat că trei dintre ofițerii săi au fost răniți în timpul tulburărilor și au avut nevoie de îngrijiri spitalicești.

Opt persoane au fost arestate după ce un sediu al poliției a fost devastat și o clădire adiacentă a fost incendiată.

Doze de bere și cărămizi au fost aruncate în autorități în fața unei moschei și cel puțin o mașină a fost incendiată în timpul tulburărilor.

VIDEO:

Second police station destroyed in Sunderland as the people revolt.



You should've listened @Keir_Starmer pic.twitter.com/XK6URXjM6P — Tommy Robinson ???????? (@TRobinsonNewEra) August 2, 2024

Acesta este cel mai recent episod al tulburărilor care au izbucnit în orașe din Anglia după uciderea a trei tinere în Southport luni.

Șeful poliției din Northumbria, Helena Barron, a declarat că ofițerii au fost confruntați cu niveluri ”grave și susținute” de violență, care au fost ”absolut deplorabile”. Ea a declarat că este în curs o anchetă pentru identificarea celor responsabili de orice comportament criminal.

„Vreau să fie absolut clar că dezordinea, violența și daunele care au avut loc nu vor fi tolerate”, a adăugat Barron.

Dintre cei trei ofițeri de poliție răniți, unul a fost externat și doi rămân în spital pentru tratament suplimentar, a spus ea.

Insulte islamofobe

Unii membri ai mulțimii au putut fi auziți strigând insulte islamofobe și scandând în sprijinul activistului de extremă dreapta Stephen Yaxley-Lennon - care folosește pseudonimul Tommy Robinson.

Poliția călare a fost desfășurată în centrul orașului Sunderland pentru a respinge manifestanții, dintre care unii purtau măști. Polițiștii au fost loviți cu butoaie de bere, în timp ce tinerii strigau: ”Ale cui sunt străzile? Străzile noastre”.

VIDEO:

Sunderland, UK. This happens when politicians flood European cities with fake asylum seekers and fail to protect European children. Patience seems to be running out. pic.twitter.com/6TPOviPpEp — RadioGenoa (@RadioGenoa) August 3, 2024

Ministrul de Interne, Yvette Cooper, a declarat că infractorii care au atacat poliția vor "plăti prețul pentru violența și golănia lor".

Serviciul de pompieri și salvare din comitatul Tyne and Wear a confirmat că a fost solicitat să intervină la incendiul de lângă biroul central al poliției din Sunderland.

Serviciile feroviare și de autobuz au fost oprite, operatorul de metrou Nexus declarând că a fost solicitat de agenția British Transport Police să închidă gara Sunderland în jurul orei 22:15.

Cinematograful Omniplex din oraș a fost, de asemenea, forțat să se închidă în cursul serii în interesul siguranței publicului și a personalului, a declarat acesta.

Locuitorii au declarat că încă mai puteau auzi elicopterele poliției pe cer după miezul nopții.

Primarul regiunii North East, Kim McGuinness, a declarat că a fost ”îngrozită” de scenele din Sunderland.

„Dacă răspunsul vostru la tragedie este să o folosiți pentru a comite violențe, pentru a abuza de alții, pentru a ataca poliția și pentru a deteriora proprietatea, nu reprezentați nimic altceva decât huliganism”, a spus ea.

Clubul de fotbal Sunderland AFC a postat pe social media: „Scenele rușinoase din această seară nu reprezintă cultura noastră, istoria noastră sau poporul nostru. Marele nostru oraș este construit pe unitate și acceptare, iar Sunderland va fi pentru totdeauna pentru toți. Suntem mai puternici ca o comunitate”.

Aproximativ 200 de protestatari antirasism s-au adunat, de asemenea, în fața moscheii Abdullah Quilliam din Liverpool, vineri seară, după zvonurile privind un protest al extremei drepte acolo.

Grupul a scandat: ”Spuneți-o tare, spuneți-o clar, refugiații sunt bineveniți aici”.

Mai mulți procurori

Directorul Procuraturii Publice, Stephen Parkinson, a declarat că mai mulți procurori au fost chemați la muncă în acest weekend pentru a face față tulburărilor.

„Am desfășurat zeci de procurori suplimentari care lucrează non-stop în acest weekend, sprijinind poliția și pregătiți să ia decizii imediate de inculpare, astfel încât justiția să fie făcută rapid”, a spus el.

În orașe precum Londra, Hartlepool, Manchester și Aldershot, protestele au degenerat în violențe în urma atacului cu cuțitul din Southport.

VIDEO:

Sunderland.. I must say I never thought white people would rise up like this.. I suppose when you’ve been oppressed for so long .. nothing matters anymore



pic.twitter.com/0VsWv09vqD — WeGotitBack ???????????????????????????????????????????? (@NotFarLeftAtAll) August 2, 2024

În replică, prim-ministrul Keir Starmer a anunțat un nou program național de combatere a tulburărilor violente pentru a ajuta la reprimarea grupurilor violente, permițând forțelor de poliție să facă schimb de informații.

Într-un discurs televizat de joi, premierul a declarat: „Acești huligani sunt mobili, se deplasează de la o comunitate la alta, iar noi trebuie să avem un răspuns al poliției care să poată face același lucru”.

De asemenea, el a condamnat ”tulburările violente, în mod clar provocate online”.

„Vom lua toate măsurile necesare pentru a ne menține străzile sigure”, a declarat premierul.

BBC a identificat cel puțin 30 de demonstrații planificate de activiști de extremă dreapta în Regatul Unit în cursul weekendului, inclusiv un nou protest în Southport.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News