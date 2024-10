Prințul William, mesaj sfidător la adresa celor care îl critică

Prințul William a trimis un mesaj sfidător criticilor care s-au întrebat dacă el ar trebui să conducă o campanie pentru persoanele fără adăpost, scrie Mirror.



Prințul de Wales a apărut într-un nou clip de promovare a unui nou documentar ITV despre ambițioasa sa inițiativă Homewards, concepută pentru a eradica persoanele fără adăpost în șase locații din Marea Britanie. În filmare, viitorul rege este întrebat despre cei care s-ar putea întreba dacă el chiar este persoana potrivită pentru a conduce acest proiect.

Și ca răspuns, William insistă că „nu are altă agendă” decât „încercarea cu disperare de a ajuta” oamenii aflați în nevoie prin efortul său de a aborda problema lipsei de adăpost și prin încercarea de a ajuta acolo unde poate.

În clip, un intervievator în întreabă: „Vor fi unii oameni care s-ar putea întreba dacă ești persoana potrivită pentru a conduce acest proiect și eforturile lui de a pune capăt situațiilor în care oamenii stau fără adăpost. Cum ai răspunde la asta?”.

William răspunde: „Cred că toată lumea care are dreptul la o casă sigură și stabilă ne aduce beneficii tuturor. Nu vin cu altă agendă decât să încerc cu disperare să ajut oamenii care au nevoie. Și văd asta ca parte a rolului meu. De ce altfel aș fi aici dacă nu folosesc acest rol în mod corespunzător pentru a influența și ajuta oamenii acolo unde pot?".

Prințul William are mai multe case





William însuși are mai multe case – casa lui principală Adelaide Cottage din Windsor, precum și conacul său Anmer Hall din Norfolk, dar și un apartament în Palatul Kensington din Londra. În calitate de moștenitor al tronului, el a moștenit proprietatea Ducatului de Cornwall, evaluată la peste 1 miliard de lire sterline – când tatăl său a devenit rege, iar prințul are dreptul la profiturile sale anuale de 23 de milioane de lire sterline ca venit privat.



El a anunțat anterior că are planuri de a construi case pe terenul Ducatului de Cornwall pentru a combate lipsa de adăpost, cu 24 de case în Nansledan, Newquay, alături de „sprijin integral” pentru localnici pentru a crea o cale către o casă permanentă.

„E o mare provocare, îmi place asta, dar nu o pot face singur”, a spus William.

Reamintim că anterior William a povestit cum faptul că a vizitat mai multe adăposturi împreună cu regretata sa mamă Diana, Prințesa de Wales, în copilărie, a lăsat o impresie profundă și de durată, inspirându-i munca.



Homewards își propune să dezvolte un plan pentru eradicarea persoanelor fără adăpost în toate formele sale. Au fost alese șase locații Homewards – Newport, Lambeth, Belfast, Aberdeen, Sheffield și trei orașe învecinate din Dorset, Poole, Bournemouth și Christchurch – cu scopul de a oferi soluții personalizate la problemele din fiecare zonă.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News