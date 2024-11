Prințesa Mikasa a murit. Era decana de vârstă a familiei imperiale a Japoniei

Prințesa Mikasa a încetat din viață vineri, la Tokyo, la vârsta de 101 ani, a anunțat agenția imperială niponă, transmite AFP. Prințesa Mikasa era cel mai vârstnic membru al familiei imperiale japoneze și strămătușa actualului împărat.



Prințesa Mikasa a fost internată în martie anul trecut în urma unui accident vascular cerebral și a pneumoniei și de atunci a fost ținută sub observație, după ce a fost tratată într-o unitate de terapie intensivă.

