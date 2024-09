Prima confruntare Donald Trump - Kamala Harris/ Bogdan Chirieac: Harris are mai mulți bani, dublu față de Trump, dar a pus un fior rece pe Wall Street

Cursa pentru președinția SUA intră într-o nouă etapă tensionată în următoarele ore. Donald Trump, candidatul republicanilor pentru Casa Albă, și Kamala Harris, actualul vicepreședinte american, candidata democraților pentru cea mai înaltă funcție în stat, se vor confrunta într-o dezbatere televizată. Întreaga societate americană, dar și oameni de peste tot din lume se vor uita la dezbatere.

Analistul Bogdan Chirieac a comentat subiectul într-o intervenție la Antena 3 CNN. Totodată, acesta a abordat și noile comentarii ale oficialilor republicani. Se pare că Donald Trump nu va avea susținerea unora dintre cei mai importanți lideri ai partidului pe care îl reprezintă, precum George W. Bush, Dick Cheney, fostul vicepreședinte al lui Bush și Mike Pence, fostul vicepreședinte al lui Trump.

"Cred că dezbaterea care va fi la noapte, ora României, va fi foarte importantă pentru departajarea celor doi candidați"

"Eu cred că dezbaterea Trump-Harris va conta enorm. Hai să ne gândim. La ultima dezbatere, cea din Iunie, între Donald Trump și Joe Biden, actualul președinte a fost nevoit să se retragă din cursa pentru Casa Albă, deși fusese votat de partidul democrat, fiind câștigătorul alegerilor primare. Deci, cred că dezbaterea care va fi la noapte, ora României, va fi foarte importantă pentru departajarea celor doi candidați. Oricum, eu cred că doamna Harris are resurse financiare mult mai puternice decât Donald Trump. A strâns peste jumătate de miliard de dolari, de când și-a anunțat candidatura. Donald Trump nu are această sumă, el e undeva la jumătate. Banii contează ca în orice campanie electorală. Pe de altă parte, continui să cred că prima șansă o are Donald Trump, fiindcă programul economic al doamnei Harris a pus un fior rece pe Wall Street. Chestiunea aceea cu plafonarea în SUA nu e bine văzută. E o chestiune care se face în țările în curs de dezvoltare. Se mai face în România din UE, dar nu merge în SUA. De asemenea, alte proiecte și programe nu-s văzute bine" a spus analistul politic.

"Sigur că și în America, ca și-n România, poate să apară o 'lebădă neagră' "

“E important de menționat că George W Bush a lăsat o nuanță. A spus că nu-l va vota pe Donald Trump, dar nu a spus că o va vota pe Kamala Harris cum s-au sesizat unii analiști americani. E greu. Donald Trump este un personaj în sine, după cum știm. El tocmai a anunțat că-i va băga la pușcărie pe cei care vor frauda alegerile, apropo de ce s-a întâmplat în 2020. E un personaj spumos. E un personaj care e mai obișnuit cu talk show-urile de televiziune, decât cu tonul sobru al unui candidat pentru președinția SUA. Totuși, eu cred că are în continuare prima șansa. Sigur că și în America, ca și-n România, poate să apară o 'lebădă neagră'. În cazul lui Joe Biden 'lebăda neagră' a fost chiar dezbaterea cu Donald Trump. Să vedem dacă pentru doamna Kamala Harris va apărea ceva asemănător în dezbaterea care urmează în 14-15 ore. E o dezbatere pe care va cu ochii toată planeta", a concluzionat Bogdan Chirieac.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Acest articol reprezintă o opinie.