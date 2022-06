Solstițiul de vară de astăzi, 21 iunie 2022, este marcat de careul Soare în Rac - Lună în Berbec. Deși vine cu multe tensiuni interioare, nemanifestate, tulburări interne, promisiuni fără fapte și nu doar pentru astăzi, vine și cu surprize.

Astrologul DCNews și Astrosens, Daniela Simulescu, a afirmat, în cadrul emisiunii dedicate de astăzi, că, după cum arată astrograma, contextul este unul care va scoate în față noi lideri. Fie că vorbim despre persoane deja știute care devin acum mai vocale și sunt împinse în față, fie că vorbim despre figuri total noi pe scena politică, în principal, aceștia vor reprezenta o speranță și se vor poziționa ca lideri.

”Apar anumiți lideri mai carismatici, vor lua cuvântul mai des, vor spune lucrurile mai pe față. Vor fi lideri pe care fie până acum nu i-am știut, fie i-am știut și acum vor ieși în față. Ar putea să apară și lideri noi și vor fi foarte vizibili. Acesta este un lucru bun, uitându-mă în astrogramă” spune astrologul.

Daniela Simulescu a mai punctat că ”singurul lucru care-mi place foarte mult, până la sfârșitul anului, este că s-ar putea ca niște oameni să prindă foarte mult capital de imagine, fiind oameni care vor vorbi pe limba noastră, a poporului. Este vorba despre oameni care ne vor plăcea, dar care vor lua și deciziile alea urâte, dure, neplăcute. Poate unii ni se vor părea mai aroganți, mai plini de ei, mai impulsivi. E important să apară oameni pe care nu-i vedeam până acum”.

”Soarele este în Rac, Luna este în Berbec. Una facem, alta vrem, alta simțim. Ne preocupăm mai degrabă de acest Soare în Rac, care este undeva foarte ridicat în hartă, dar Luna în Berbec este total... nu în contradicție... știți când vorbesc despre un careu, vorbesc despre un unghi de 90 de grade între două planete. De această dată, este vorba despre despre un careu între Soare și Lună, cei mai importanți aștri dintr-o astrogramă. Soarele este energia conștientă, căci dă zodia, dar Luna este ceea ce se află pe dinăuntru. Luna este mult mai importantă decât absolut orice în astrogramă mai ales în ceea ce privește planetele. Luna este prima legătură cu viața.” a spus astrologul Daniela Simulescu, în emisiunea despre solstițiul de vară.

”O persoană care se naște cu un careu între Soare și Lună nu știe niciodată ce vrea, pentru că acționează precum energia Soarelui, dar, pe dinăuntru, vrea energia Lunii. Soarele în Rac vrea să țină lucrurile sub control, să nu schimbe. Luna în Berbec vrea, din contră, schimbare, luptă pentru schimbare. E o contradicție îngrozitoare, suntem foarte tensionați pe dinăuntru. Mai e și Marte în careu cu Pluto. E ca și cum am fi intrat într-o stare de hibernare, iar, în următoarea jumătate de an, cum apare o sperietură, cum apare ceva, doar ne agităm. Nu facem nimic, pentru că Luna ne agită pe dinăuntru. Pentru a trece la fapte, avem nevoie de Marte, care, din păcate, face careul cu Pluto. Careul dintre Marte și Pluto ne face să ținem furia în interiorul nostru” continuă astrologul DCNews și Astrosens.

