Președinta Mexicului arată o hartă care-l va enerva pe Trump, după ce președintele ales a zis că vrea să schimbe numele Golfului Mexic / foto în articol

„America mexicană. Sună frumos“, a glumit Sheinbaum miercuri, în Mexico City, în timpul unei conferințe de presă, potrivit Reuters și Fox News.

Sheinbaum a arătat o hartă din 1607 în timpul conferinței de presă și i s-a alăturat fostul ministru al Culturii din Mexic, Jose Alfonso Suarez del Real.

„Adevărul este că America mexicană este recunoscută încă din secolul al XVII-lea... ca numele întregii părți de nord a continentului (american)”, a spus Suarez del Real, arătând spre hartă.

Remarca lui Sheinbaum a venit după ce Donald Trump ținut propria sa conferință de presă marți, unde a făcut o serie de anunțuri și a prezentat viitoarea sa administrație. El a spus că intenționează să redenumească Golful Mexic.

„Avem un deficit masiv cu Mexic și ajutăm foarte mult Mexicul. Ei sunt, în esență, conduși de carteluri și nu pot lăsa asta să se întâmple, pentru că Mexicul are cu adevărat probleme, multe necazuri. Un loc foarte periculos”, a spus Trump în timpul conferinței de presă.

„Vom schimba numele Golfului Mexic în Golful Americii, care are un inel frumos. Acesta acoperă o mulțime de teritoriu“, a spus Trump marți.

„Golful Americii. Ce nume frumos, ce nume potrivit“, a adăugat Donald Trump.

Golful Mexic este o mare parțial închisă care se învecinează cu state precum Texas, Louisiana, Mississippi, Alabama și Florida, precum și cu Mexic și partea de nord-vest a Cubei. Trump nu a explicat cum sau când va redenumi corpul de apă.

„Mexicul trebuie să înceteze să permită la milioane de oameni să se reverse în țara noastră. Ei îi pot opri. Și vom pune tarife foarte serioase pentru Mexic și Canada (...)”, a spus Trump.

Sheinbaum a respins comentariul lui Trump conform căruia Mexicul este în esență „condus de carteluri”, răspunzând că „oamenii sunt la conducerea” națiunii.

Sheinbaum a adăugat în timpul conferinței de presă că se așteaptă ca SUA și Mexic să aibă o „relație bună” în timpul celei de-a doua administrații Trump.

„Cred că va exista o relație bună”, a spus ea. „Președintele Trump are modul lui de a comunica”, a mai zis aceasta.

