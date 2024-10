Premiul Nobel pentru literatură din 2024 a fost câștigat de scriitoarea Han Kang

Scriitoarea sud-coreeană Han Kang a câştigat joi premiul Nobel pentru literatură pe anul 2024, potrivit unui anunţ făcut de Academia Suedeză din Stockholm, transmis de Agerpres.

Laureata din acest an a fost recompensată ”pentru proza sa poetică intensă care confruntă traumele istorice şi expune fragilitatea vieţii umane”, precizează comunicatul oficial al Academiei Suedeze.



Numele laureatei a fost anunţat de secretarul permanent al acestei instituţii, Mats Malm.



În 2023, Academia Suedeză a atribuit premiul Nobel pentru literatură scriitorului norvegian Jon Fosse.



Cu excepţia distincţiei acordate în domeniul economiei, premiile Nobel au fost create de magnatul suedez Alfred Nobel (1833-1896), inventatorul dinamitei.



În domeniul literaturii, Alfred Nobel a încredinţat Academiei Suedeze misiunea de a recompensa în fiecare an ”autorul celei mai remarcabile opere literare de inspiraţie idealistă”.



În 2024, fiecare premiu Nobel este însoţit de un cec în valoare de 11 milioane de coroane suedeze (1,05 milioane de dolari).



După atribuirea premiului pentru medicină, decernat luni cercetătorilor Victor Ambros şi Gary Ruvkun, a premiului pentru fizică, atribuit marţi cercetătorilor John Hopfield şi Geoffrey Hinton, şi a premiului pentru chimie, obţinut miercuri de David Baker, Demis Hassabis şi John Jumper, sezonul Nobel din acest an va continua vineri cu premiul Nobel pentru pace, singurul decernat la Oslo. Premiul Riksbank Sveriges în Ştiinţe Economice în memoria lui Alfred Nobel va fi anunţat luni, 14 octombrie.

