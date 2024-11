Poliția din Georgia a folosit gaze lacrimogene împotriva manifestanților pro-europeni. Guvernul amână, patru ani, negocierile de aderare la UE

Citește și: Parlamentul European concluzionează că alegerile parlamentare din Georgia nu au fost corecte și trebuie refăcute

Poliția din Georgia a folosit, noaptea trecută, gaze lacrimogene împotriva manifestanților care au protestat împotriva deciziei guvernului de a amâna negocierile de aderare la Uniunea Europeană până în 2028, relatează AFP.



Mii de oameni s-au adunat în capitala Tbilisi și în orașe din Georgia după ce prim-ministrul Irakli Kobakhidze a anunțat decizia, în contextul unei crize postelectorale, președinta Salome Zurabișvili și juriști punând sub semnul întrebării legitimitatea parlamentului și a guvernului nou ales.



Prim-ministrul georgian, Irakli Kobahidze, a anunțat joi că țara sa îngheață până în 2028 începerea negocierilor vizând aderarea la Uniunea Europeană.

”Noi am luat decizia de a nu pune deschiderea negocierilor de aderare pe agendă înainte de 2028”, a declarat Kobahidze într-o conferință de presă.



El a mai spus că, tot până în 2028, guvernul georgian ”renunță la toate ajutoarele de la Uniunea Europeană”.

In response to recent developments in #Georgia, where the PM announced the suspension of the country’s EU accession process, massive protests continue in Tbilisi. Citizens, students, educators, and workers are coming together tonight to demand their rights, freedoms, and a… pic.twitter.com/eSf7IBni7Y