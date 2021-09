PATRU zodii înțepate de Luna Plină. Se întâmplă în jurul datei de 21 septembrie: DURERE, pierderi, coșmaruri, totul e TOXIC!

"Luna Plină din data de 21 septembrie, Luna Plină în Pești, se va întâmpla undeva la ora 2:55, noaptea, "noaptea ca hoții". Ce înseamnă Luna Plină? Momentul acela în care Luna și Soarele sunt în opoziție, când vezi Luna toată pe cer și avem acum Soarele în Fecioară, bun. Luna Plină se petrece înainte de echinocțiu de toamnă care va fi pe 22 septembrie. Deci Luna Plină este exact acolo în buza ultimului grad din Fecioară.

Luna Plină fiind în Pești ne vorbește mult despre abandon, despre pierderi, dar și despre tot ce este toxic. Uitându-mă în astrograma momentului care are ascendentul în Leu, îmi permit să vorbesc despre următorul lucru pe care l-am întâlnit foarte des în ultimul an, deși el există de când lumea și pământul cred, însă ceva din noi probabil s-a trezit altfel. O să observați că discuția despre sănătatea mintală e din ce în ce mai puternică, dar până acolo, până la pierderea minții totale, până la problemele acestea din punct de vedere psihologic, psihiatric, vreau să vorbim despre altceva, despre acele momente în care stăm în relații toxice, noi le zicem karmice. Ni se întâmplă din ce în ce mai des în ultimul timp, când spune cineva că e într-o relație karmică, doar pentru că suferă.

Nu-i zice toxică, îi zice karmică. Atunci când spunem karmic ni se pare așa ceva...: e cum trebuie, sunt destinat să sufăr, să fiu într-o relație karmică, că am un job karmic, să am șef karmic, să am niște prieteni karmici, să stau într-o casă bântuită. Că Luna Plină în Pești vorbește și de fantome, fantomele trecutului, ale prezentului sau cele pe care le naștem noi acum pentru viitorul nostru.

Această Luna Plină îi va înțepa mai degrabă pe: Gemeni, Săgetător, Pești și Fecioară. Dar dacă nu ai asta în astrogramă, sigur ai oameni în jurul tău care trec prin aceste evenimente și nu are cum să nu te influențeze într-un mod indirect.

Toxic, nu karmic! (...)

Luna asta Plină trebuie să ne trezească!

Ascendentul momentului este în Leu și când vorbim de Leu simțim nevoia de a fi puțin narcisiști. Am observat că oamenii ca să iasă din situații de genul, trebuie să învețe să se iubească, să se aprecieze și să le accepte. Doare să știi că din cauza ta ai stat în cele mai proaste relații, doare atunci când îți dai seama că tu ai ales să stai acolo, doare când îți dai seama că ai făcut ce te-au învățat alții sau ce ți-au zis, doare când l-ai pus pe celălalt pe primul loc, tu nepunându-te nici măcar pe locul 2. Luna asta Plină trebuie să ne trezească!

Să ne uităm la relații în care ne aflăm, dar nu toată lumea, ci cei care-și doresc, cei care au marcajul de care vorbeam mai devreme și cei care-și doresc.

Știți care e rezultatul? Că dacă voi vă schimbați, persoanele acelea karmice e posibil să se schimbe și ele pe urmă sau să nu se schimbe și atunci să vă dați seama cu adevărat dacă merită să mai stați sau nu și relațiile toxice din start sunt dăunătoare pentru oricine, chiar și pentru agresori.

Cu Luna Plină în Pești se visează, avem coșmaruri, avem tot felul de simboluri în vis, viața e plină de simboluri, sincronicități. O să vi se pară că totul are legătură în jurul datei de 21 septembrie.

Luna Plină în Pești vorbește și de zona artistică, și de zona de sănătate, o să ne dăm seama că unele măsuri nu au funcționat și că au niște efecte neplăcute care vor influența pe toată lumea.

Luna Plină în Pești vorbește și despre slăbiciuni, vulnerabilități și vom avea de-a face cu oameni nervoși și frustrați. Cum Mercur face un careu cu Pluto, cuvintele vor ascunde mereu și ceva în spate. Luna Plină ne dă inspirație, ne face creativi.

Atât vă mai spun: Ascendentul în Leu ne face să ne dăm seama că nu e karmic, e toxic! Faceți diferența dintre karmic și toxic!", spune Daniela Simulescu, astrologul DC NEWS și ASTROSENS.

