Patru ostatici în viață au fost salvați de militarii israelieni din Fâșia Gaza

Forțele israeliene au salvat sâmbătă patru ostatici în viață din două locații separate din zona centrală a Gaza, al-Nuseirat, a anunțat armata, relatează Reuters.

Cei patru ostatici, trei bărbați și o femeie, cu vârste între 21 și 40 de ani, care au fost răpiți de militanții conduși de Hamas de la festivalul de muzică Nova din sudul Israelului pe 7 octombrie anul trecut, au fost duși la spital pentru verificări medicale, a precizat armata. Cei patru se aflau în stare bună de sănătate. Aceștia au fost identificați ca fiind Noa Argamani (25 de ani), Almog Meir Jan (21 de ani), Andrey Kozlov (27 de ani) și Shlomi Ziv (40 de ani).

Noa Argamani (25), Almog Meir Jan (21), Andrey Kozlov (27), and Shlomi Ziv (40) were rescued in a special operation by the IDF, ISA and Israel Police from 2 separate locations in the heart of Nuseirat after being kidnapped by Hamas from the Nova music festival.



