Opoziția socialistă din Portugalia vrea evitarea unui blocaj bugetar

Citește și: Fostul ministru de Finanțe al Portugaliei din ”era austerității”, propus comisar european

Opoziția din Portugalia, prin vocea liderul socialist, a cerut joi seară partidului său să permită adoptarea proiectului de buget pentru 2025 al guvernului de dreapta, evitând o criză care ar fi putut provoca alegeri, notează AFP.



Secretarul general al Partidului Socialist (PS), Pedro Nuno Santos, a anunțat că va propune instanțelor formațiunii sale politice, în cursul unei reuniuni programate luni, ca deputații PS să se abțină la votul proiectului de lege a finanțelor pe 31 octombrie, deschizând calea pentru adoptarea acesteia.



”O eventuală respingere a bugetului ar putea conduce țara spre cea de-a treia rundă de alegeri legislative în mai puțin de trei ani, fără ca noi să avem perspectiva ca acestea să producă o majoritate stabilă”, a explicat el presei.

Este é um governo isolado, mais minoritário que nunca e absolutamente dependente do maior partido da oposição, o PS.



Não temos um compromisso com esta governação. Temos, isso sim, um compromisso com os Portugueses.



Hoje, há duas coisas que sabemos e não podemos ignorar. Em… pic.twitter.com/77dLCya3AM