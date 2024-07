Opere de artă, restituite Cambodgiei de către MET New York

Mai multe opere de artă aparținând Cambodgiei au fost restituite de Metropolitan Museum of Art din New York.

14 opere de artă khmere au fost restituite Cambodgiei de către Metropolitan Museum of Art din New York (MET), informează AFP.

”Această restituire a comorilor noastre naționale, deținute de Met, este una de cea mai mare importanță, nu doar pentru Cambodgia, ci pentru întreaga omenire. Avem încă multe comori la Met și sperăm că ele vor fi retrocedate Cambodgiei”, a declarat ministrul cambodgian al Culturii, Phoeurng Sackona, citat într-un comunicat.

Printre operele de artă ce au fost prezentate joi la Muzeul Național din Phnom Penh se află sculptura din piatră a unei zeițe, datând din secolul al X-lea d.Hr., și un bronz al celebrului Buddha, cu o vechime estimată între secolele al X-lea d.Hr. și al XII-lea d.Hr. și considerată ca fiind extrem de rară.

Alte 30 de opere de artă, restituite în august 2022

MET New York, unul dintre cele mai mari și mai prestigioase muzee din lume, a anunțat în decembrie 2023 restituirea acestor antichități, la îndemnul justiției și poliției americane, care, în ultimii ani, au luptat împotriva traficului internațional de artă, un flagel în cadrul căruia orașul New York ocupă un loc central.



Un tribunal newyorkez a restituit deja 30 de opere de artă khmere în august 2022.



Obiectele restituite au legătură cu un colecționar și comerciant de artă britanic, Douglas Latchford, inculpat la New York în 2019 pentru coordonarea unei vaste rețele de trafic cu antichități din Asia de Sud-Est și care a murit la Bangkok în 2020, înainte de începerea procesului său.



Potrivit justiției americane, mii de statui, sculpturi și grinzi din temple khmere au făcut obiectul, timp de decenii, unui trafic internațional din Cambodgia spre anticarii din Bangkok, capitala Thailandei vecine, înainte de a fi exportate ilegal către colecționari, oameni de afaceri și muzee din Asia, Europa și Statele Unite, conform Agerpres.

