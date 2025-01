Oficialul american care a anunțat ridicarea vizelor pentru România are origini românești. Cine este Alejandro Mayorkas

Românii vor avea acum posibilitatea să călătorească în Statele Unite fără a mai fi necesară obținerea unei vize. Această veste importantă a fost făcută publică vineri, la Washington. Acum, să aflăm cine este oficialul american care a anunțat astăzi eliminarea cerinței vizelor pentru cetățenii români. Este vorba despre Alejandro Mayorkas, liderul Departamentului pentru Securitate Internă, care are rădăcini românești, mama sa fiind originară din România. Mayorkas este avocat de profesie, iar mama sa provine dintr-o familie evreiască care a fugit din România în anii '40 din cauza persecuțiilor naziste.

Acum patru ani, Alejandro Mayorkas a fost numit în fruntea Departamentului pentru Securitate Internă, fiind primul imigrant care ocupă această funcție. În perioada administrației Obama, el a fost secretar adjunct în acest departament și a mai deținut funcția de director al serviciului pentru imigrație și cetățenie. De-a lungul timpului, nu a uitat niciodată sacrificiile părinților săi, care au luptat pentru ca el să poată trăi în libertatea și prosperitatea democrației.

Originile românești și "cel mai frumos cadou" din partea ambasadorului României

Alejandro Mayorkas a vorbit la sărbătoarea Zilei Naționale a României la Washington, DC, în 2023, despre originea sa românească și momentul emoționant când a primit "cel mai frumos cadou" din partea ambasadorului României în Statele Unite, Andrei Muraru.

"În aceste funcții este foarte obișnuit să schimbăm cadouri atunci când ne întâlnim cu omologi din diferite colțuri ale lumii. Am primit de la Andrei, pe atunci ministrul de externe al României, cel mai frumos cadou pe care l-am primit în cei 22 de ani de serviciu guvernamental. Am primit o copie a actului de naștere al bunicului meu din orașul în care s-a născut. L-am pus într-o ramă și l-am dat fratelui meu mai mic, care avea o relație unică și specială cu bunicul nostru. A fost o întâlnire foarte importantă. Ambasadorul și cu mine eram împreună cu ministrul de externe de atunci, pentru că discutam pentru prima dată în persoană importanța obținerii aderării României la Programul Visa Waiver (Exonerare de Viză), un obiectiv la care suntem cu toții foarte dedicați. Acea întâlnire, și vă las cu acest gând, a avut un moment foarte frumos. Și asta pentru că ministrul de externe m-a întrebat dacă am crescut într-o casă în care se vorbea româna. Desigur, am crescut în astfel de casă. Mama vorbea cu tatăl ei și cu mama ei în română, limba lor maternă", a explicat Alejandro Mayorkas.

Identitatea de refugiat politic

Directorul Departamentului SUA pentru Securitate Internă a povestit recent cât de mult a însemnat pentru el identitatea de "refugiat politic" din România. „Părinţii mei nu au vrut să-şi crească copiii într-un regim comunist. Identitatea mea de refugiat politic din România a fost extraordinar de importantă în educaţia mea. Părinţii mei s-au concentrat foarte mult pe aceasta, inoculându-mi un sentiment foarte adânc a ceea ce înseamnă un refugiat politic, o persoană care a fost forțată să-şi părăsească ţara în care s-a născut, în care părinţii lui ar fi vrut să-şi crească copiii”, a explicat acesta, potrivit Digi24.







