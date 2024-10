O viitoare pandemie la fel de mare ca cea de Covid este inevitabilă, spune medicul șef al guvernului britanic

O altă pandemie la fel de gravă ca cea provocată de criza Covid, care a dus la moartea a 7 milioane de oameni la nivel global, este „o certitudine”, a avertizat prof. Sir Chris Whitty, menționând că lipsa capacității de terapie intensivă pentru cei mai grav bolnavi din Marea Britanie a fost o „alegere politică”.

Sistemul Național de Sănătate Britanic s-a confruntat cu „o situație absolut catastrofală” când virusul a lovit pentru prima dată în 2020, însă lucrurile ar fi putut fi „considerabil mai grave” dacă Marea Britanie nu ar fi impus lockdown-ul, a declarat medicul șef al Angliei.

„Trebuie să presupunem că o viitoare pandemie de această amploare va avea loc”

„Trebuie să presupunem că o viitoare pandemie de această amploare va avea loc”, a spus el joi în fața comisiei publice care investighează criza Covid-19. „Este o certitudine.”

De asemenea, acesta consideră că am fi „naivi” să nu presupunem că transmiterea asimptomatică a unui virus mortal va apărea din nou.

Avertismentul lui Whitty a venit după ce un medic a izbucnit în lacrimi în cadrul comisiei, descriind cum criza Covid pentru personalul Sistemului Național de Sănătate al Regatului Unit a fost ca și cum ar fi trebuit să răspundă la un „atac terorist în fiecare zi”, cu pacienți infectați „plouând din cer”.

Prof. Kevin Fong – un fost consilier clinic în pregătirea pentru situații de urgență, reziliență și răspuns la NHS England, care era de serviciu în timpul atacurilor teroriste din Londra de pe 7/7 – a afirmat că amploarea deceselor din spitale la apogeul pandemiei a fost „cu adevărat uluitoare”.

Unele unități de terapie intensivă din Anglia au fost atât de copleșite încât personalul a fost nevoit să pună cadavrele în saci de plastic transparenți după ce s-au epuizat pungile pentru cadavre, iar apoi să așeze imediat un alt pacient Covid în patul persoanei decedate, a relatat Fong.

Dând declarații după Fong, Whitty a spus că extinderea capacității NHS ar putea ajuta la gestionarea mai eficientă a unei creșteri a numărului de pacienți grav bolnavi în viitor. „În ceea ce privește unitățile de terapie intensivă [ICU] în special, Marea Britanie are o capacitate de ICU foarte scăzută în comparație cu majoritatea țărilor partenere din rândul națiunilor cu venituri mari”, a afirmat el. „Acesta este o alegere, o alegere politică.

„Este o alegere privind configurarea sistemului, dar este totuși o alegere. Prin urmare, ai mai puține rezerve atunci când apare o urgență majoră, chiar dacă aceasta nu se ridică la nivelul unei crize precum Covid”, spune Whitty.

„Cred că oamenii, întotdeauna, la începutul pandemiilor, subestimează că, de fapt, știința este cea care îi va scoate din impas”

Whitty a spus că rezolvarea crizei forței de muncă din NHS este de asemenea esențială. Sistemele de sănătate nu pot fi „extinse” într-o viitoare pandemie fără „oameni pregătiți”, a adăugat el.

„Poți cumpăra paturi, poți cumpăra spațiu, poți chiar să aduci oxigen și alte lucruri… Dar, în esență, limita acestui sistem, ca în orice sistem, sunt oamenii pregătiți, și nu există nicio modalitate de a pregăti pe cineva în șase săptămâni pentru a avea experiența unei asistente medicale sau a unui medic de terapie intensivă experimentat. Pur și simplu nu este posibil. Așa că, dacă nu ai acest lucru înainte de a intra în urgență – dacă este o urgență cu un debut atât de rapid – nu ar trebui să ai nicio iluzie că te vei descurca”, a completat el.

„Dacă nu suntem serioși în a încerca să abordăm inegalitățile în sănătate între pandemii, nu există nicio șansă să reușim să facem acest lucru atunci când pandemiile apar. Cel mai important aspect care cred că merită o accentuare puțin mai mare este să avem mecanismele necesare pentru a putea desfășura cercetări foarte, foarte rapid”, a afirmat Chris Whitty.

Referindu-se la dezvoltarea vaccinurilor și tratamentelor, el a adăugat: „Cred că oamenii, întotdeauna, la începutul pandemiilor, subestimează că, de fapt, știința este cea care îi va scoate din impas, nu toate celelalte lucruri. Celelalte lucruri sunt doar o soluție temporară până când știința își va face treaba.”

Whitty a spus că, pe lângă daunele directe cauzate de Covid, cum ar fi decesele și sindromul post-Covid, există daune indirecte „care apar din cauza suprasolicitării sistemului sau, cel puțin, din incapacitatea acestuia de a face față… toate bolile, nu doar Covid, având rate de mortalitate mai mari decât ar fi avut în mod normal.”

El a recunoscut că mesajele referitoare la măștile pe care ar trebui să le poarte personalul NHS pentru a se proteja împotriva Covid au fost „destul de confuze” la începutul pandemiei. De asemenea, a afirmat că oficialii „nu au reușit să comunice suficient” că publicul ar trebui să continue să meargă la spital pentru afecțiuni grave, altele decât Covid. Nu a existat niciodată un „echilibru perfect” în ceea ce privește mesajele de a rămâne acasă, a spus el.

Whitty a spus că, și în prezent, se îngrijorează dacă guvernul a comunicat „nivelul de îngrijorare corect” cu privire la pericolele Covid în 2020. „Am exagerat atât de mult încât oamenii să fie extrem de temători față de ceva al cărui risc era, de fapt, scăzut, sau nu am comunicat suficient și, prin urmare, oamenii nu au realizat riscurile la care se expun?”

„Cred că acest echilibru este foarte greu de realizat și prefer cumva ca unii oameni să spună că am exagerat, mai degrabă decât că am subestimat”, spune Whitty, potrivit The Guardian.

