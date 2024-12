O școală evreiească din Toronto, la al treilea atac armat din acest an. Trudeau: Un atac plin de ură și antisemitism

Situație alarmantă la o școală evreiască din Toronto, care a fost vizată de focuri de armă pentru a treia oară în acest an, fără să se înregistreze răniți, a anunțat vineri poliția, pe fondul tensiunilor legate de războiul din Fâșia Gaza, relatează AFP.



La puțin timp după orele 02.00 (07.00 GMT), au fost trase focuri de armă asupra școlii primare de fete Bais Chaya Mushka din cartierul North York, în nordul orașului. ”Nu s-au înregistrat răniți”, a declarat poliția din Toronto pe rețeaua socială X.

Aceeași instituție a fost vizată de două atacuri similare în octombrie și mai. Între timp, un adolescent și un bărbat au fost arestați și inculpați în octombrie.



”Părinții sunt îngrijorați, frustrați și speriați. Elevilor le este frică, personalului îi este frică, dar nimănui nu ar trebui să îi fie frică să vină la școală”, a declarat în fața jurnaliștilor rabinul Yaacov Vidal, directorul școlii, notează Agerpres.



Premierul Canadei, Justin Trudeau, a denunțat pe rețeaua socială X ”un atac de ură și antisemit împotriva comunității evreiești din Toronto”.

I’m sickened by reports of shots fired at a Jewish elementary school in North York. This is a hateful, antisemitic attack on Toronto’s Jewish community.



Law enforcement is investigating to bring the perpetrators to justice. Anyone with information about this…