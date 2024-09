O furtună puternică a pus pe fugă vedetele de pe covorul roşu la Festivalul de Film de la Veneţia

Actorii şi regizorii au fost nevoiți să părăsească în grabă covorul roşu de pe Lido, udat de ploaie, transmite Reuters. Intemperiile de joi au pus capăt seriei de zile caniculare care a afectat Veneţia şi cel mai vechi festival de film din lume.

Ploaia a perturbat sosirea invitaţilor şi publicului la premiera documentarului 'Russians at War'. Apoi, a determinat personalul festivalului şi echipa de filmare a filmului georgian 'April' să se adăpostească, lăsând în urmă celebrul covor roşu de pe Lido acoperit de bălţi.

