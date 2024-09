O fotografie celebră cu Winston Churchill, fost premier britanic, a fost returnată unui hotel de unde a fost furată

Italia a returnat joi Canadei un celebru portret fotografic al premierului britanic Winston Churchill ce a fost furat dintr-un hotel din Ottawa în urmă cu peste doi ani şi apoi a fost vândut la licitaţie unui avocat italian care nu ştia de provenienţa sa ilicită, transmite Reuters.



Aşa numita fotografie ”Roaring Lion” (leul furios n.r.) a fost realizată de Yousuf Karsh la 30 decembrie 1941, imediat după ce premierul britanic susţinuse un discurs în Parlamentul canadian, la Ottawa.



Cu mâna în şold, Churchill se încruntă sever spre lentila aparatului de fotografiat - o expresie pusă de Karsh pe seama faptului că tocmai îi smulsese premierului britanic trabucul din gură, înainte de a apăsa pe declanşatorul aparatului foto.



Şedinţa foto trebuia să dureze doar 2 minute, iar Karsh l-a rugat pe Churchill să lase puţin trabucul pentru că fumul afecta calitatea imaginii. Churchill a refuzat şi în consecinţă, cu câteva clipe înainte de a declanşa aparatul de fotografiat, Karsh a făcut un pas plin de curaj spre celebrul om politic şi i-a spus ”Iertaţi-mă, sir!”, după care i-a smuls trabucul din gură.



”Până m-am întors la aparat, arăta atât de furios, că ar fi putut să mă devoreze”, a povestit Karsh.

După ce a fost fotografiat în acest fel, Churchill i-ar fi spus admirativ fotografului: ”Poţi face chiar şi un leu furios (roaring lion eng.) să stea nemişcat pentru a fi fotografiat”, cuvinte care au dat numele acestei fotografii celebre.

Originalul, înlocuit cu o copie

Această fotografie a fost expusă ani la rând în faimosul hotel Fairmont Chateau Laurier, unde fotograful canadian de origine armeană avea un studio, însă personalul hotelului şi-a dat seama în august 2022 că fotografia originală a fost înlocuită cu o copie semnată.



Ancheta ce a urmat a ajuns la concluzia că fotografia a dispărut în timpul Sărbătorilor de Crăciun din 2021 şi că a fost vândută de o casă de licitaţii din Londra în mai 2022 avocatului italian Nicola Cassinelli, care a fost de acord să o returneze când a aflat ce s-a întâmplat.



”Cred că dacă Dl. Karsh a donat-o hotelului, înseamnă că şi-a dorit foarte mult să rămână acolo”, a declarat avocatul Cassinelli în cadrul unei ceremonii organizată la ambasada Canadei în Italia pentru returnarea fotografiei.



El a precizat că a plătit 5.200 de lire sterline plus comisioane la licitaţie şi a primit doar o parte din bani înapoi. ”Nu am primit toţi banii înapoi, dar am acum o povestioară foarte amuzantă de spus”, s-a consolat Cassinelli.



Presa canadiană a publicat informaţia că un bărbat din Ontario a fost arestat şi acuzat că ar fi comis acest furt, conform Agerpres.

