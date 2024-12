O familie, obligată să stingă instalația de Crăciun din cauza vecinilor supărați

O familie din Blythe Bridge, Anglia, a fost nevoită să își stingă instalațiile de Crăciun, după ce vecinii s-au plâns de lumina puternică și de decorațiunile strălucitoare care rămân aprinse până târziu în noapte, scrie Yahoo News.com.

În fiecare an, familia Stonier își transformă casa într-un tărâm al minunilor de iarnă, cu 7.000 de lumini și numeroase figurine gonflabile, într-o tradiție care datează de 23 de ani. Ei spun că micuții sunt încântați și se îngrămădesc să vadă decorațiunile care acoperă proprietatea lor, după ce au cheltuit 10.000 de lire sterline acest decor de-a lungul anilor.

Anul acesta, Michael Stonier, în vârstă de 21 de ani, a spus că a rămas uimit când a primit o scrisoare de la administratorii locuințelor sociale, în care se preciza că familia acestuia va trebui să stingă instalațiile de Crăciun după ora 22, după ce vecinii s-au plâns că nu puteau să doarmă din cauza luminilor.

„Am fost informat că luminile de Crăciun s-au aprins mai devreme decât am cerut. Acum voi înregistra acest lucru ca incident pentru că nu ați urmat recomandările mele. Știați că cineva a tăiat firul luminilor, ceea ce v-ar fi dat o indicație despre cum se simt oamenii din comunitatea voastră. V-am explicat că luminile vă țin vecinii treji și că stingerea luminilor la ora 22 a fost o modalitate de a atenua plângerile”, se arată în mesaj.

Revolta proprietarilor casei

Michael Stonier se arată revoltat de această decizie, mai ales că el și familia lui au depus un efort considerabil pentru crearea decorului.



„Facem asta ca o familie de 23 de ani, de dinainte să mă nasc și nu am avut nicio plângere până acum. Ne place Crăciunul și aprindem luminile încă din septembrie pentru că copiilor din zona le place. Luminile interesează pe toată lumea, fac comunitatea mai fericită. Avem copii cu dizabilități și copii cu autism care vin pe stradă doar să se uite la decorațiunile noastre și îți încălzește inima să-i vezi atât de fericiți. Așa că am fost nedumerit când am primit o scrisoare în care se spunea că am avut plângeri cu privire la poluarea luminoasă. De ce orice altă casă care aprinde lumini de Crăciun în țară nu primește același avertisment? Nu poate fi o regulă care se aplică doar pentru unii. Am vorbit chiar și cu un polițist local pentru a-l întreba dacă există o lege cu privire la luminile de Crăciun care cauzează poluare luminoasă și el a spus că nu există.

Unii dintre copiii mai mari vin mai târziu noaptea să le vadă, așa că vreau să-i țin după ora 22:00 în unele nopți. De asemenea, mi-au spus să nu le pun până la mijlocul lunii noiembrie, dar îmi place să le instalez mai devreme, cu siguranță asta este o preferință personală. Este pur și simplu patetic. Presupun că sunt doar una sau două plângeri.



Ei nu-mi vor spune câți oameni s-au plâns, dar cei mai mulți oameni par adore aceste lumini. Sunt case prin zonă și sunt sigur că în toată țara care au mai multe lumini pe case decât noi. Nu cred că sunt nici măcar vizibile pentru vecinii de pe cealaltă parte a străzii, așa că nu văd cum pot să-i țină treji noaptea. Nu suntem o pacoste pentru nimeni, dar totuși cineva pare să aibă o problemă cu noi. Nu reușim să înțelegem asta - încercăm doar să răspândim un pic de bucurie festivă. Facturile noastre de energie electrică se dublează în această perioadă a anului, dar nu ne deranjează pentru că avem satisfacția de a vedea zâmbetele copiilor. Nu le dau jos sau nu le opresc, vor rămâne așa”, a spus Michael Stonier.

