O casă cumpărată cu peste 300.000 de euro ar valora, de fapt, 1 euro. Familia care a achiziționat-o, distrusă: Îmi dă coșmaruri

Bunicii cu inima frântă care au descoperit că noua lor casă de vis „distrusă” valora „doar o liră sterlină” susțin că acest lucru le strică acum și Crăciunul, deoarece cei dragi refuză să o viziteze.

Dayle Dixon, în vârstă de 53 de ani, și Mark Lee, în vârstă de 59 de ani, erau cumpărători pentru prima dată când au achiziționat casa cu trei dormitoare din Ivybridge, Devon, pentru 274.995 de lire sterline în aprilie 2018.

Dar, departe de a fi un loc de refugiu, au rămas cu o casă cu mai mult de 500 de probleme și „nu este potrivită pentru locuirea umană” - și astfel spun că s-ar putea să-și petreacă Crăciunul în pat.

Casa este plină de crăpături, ceea ce face imposibilă așezarea pardoselii, în timp ce pereții sunt acoperiți de umezeală și mucegai.

Dayle a declarat: „În primii doi ani, am pus bradul, dar de cel puțin cinci ani nu am mai avut Crăciun. Toată distracția a dispărut pentru că nimeni nu vrea să vină pe la noi când ești în haos. Ne plăcea Crăciunul și obișnuiam să avem familia la noi, dar anul acesta vom fi doar noi și dacă vom fi acasă, probabil că vom fi în pat, pentru că este deprimant.

Nu putem avea o masă în familie cu toată lumea sau cadouri de Crăciun pe podea pentru că este umed. Nu avem brad de Crăciun pentru că nu putem nici măcar să decorăm casa, darămite să decorăm un brad de Crăciun. Ziua de naștere a lui Mark este în Ajunul Crăciunului și noi nici măcar nu sărbătorim asta. Mă rog pentru ziua în care vom putea sărbători cum se cuvine, pentru că nici măcar familia mea nu mai poate veni să stea cu mine.

Avem rude în vârstă de 80 de ani și nu ne pot vizita pentru că li se face foarte rău. Singura dată când o ruda de-a mea a avut probleme respiratorii ca la mine acasă a fost când a lucrat pe șantiere. Ultima dată când rudele au rămas a fost acum câțiva ani și una a ajuns pe antibiotice.

Le cerem un pic de spirit de Crăciun celor de la Barratt Homes să ne dea banii pe care îi merităm și să ne lase să plecăm”.

Cu două zile înainte ca cei doi să se mute în proprietate, Dayle a declarat că a semnalat o fisură în podea, dar constructorul David Wilson Homes, o filială a Barratt Developments, i-a spus că locuința era doar uscată.

Umezelă și infestări

Cu toate acestea, acesta a fost doar începutul problemelor lor, iar cuplul s-a confruntat până acum cu șapte ani de umezeală, infestări cu insecte, mișcări ale podelei și praf periculos.

Dayle, în vârstă de 53 de ani, spune că un expert a ajuns la concluzia că locuința valorează doar o liră sterlină, după ce problemele de impermeabilizare au permis apei să curgă pe sub casă și să distrugă structura acesteia.

Ea susține că, atunci când rudele ei în vârstă au vizitat-o ultima dată în urmă cu doi ani, acestea au avut probleme respiratorii din cauza prafului de pe podeaua de beton.

Dayle spune că rudele au refuzat să o viziteze de Crăciun, la fel ca și cei trei copii adulți, așa că va trebui să petreacă Crăciunul singură, „întinsă în pat”.

Ea și Mark imploră Barratt Homes să plătească 330.000 de lire sterline pentru a cumpăra de la ei proprietatea distrusă și să îi despăgubească pentru toate problemele, astfel încât cuplul să poată pleca.

Dayle spune că au fost de acord să respecte prețul evaluării independente și să îi ofere o compensație de 5000 de lire sterline, dar acest lucru nu este suficient deoarece rambursarea ipotecii și a ajutorului pentru cumpărare ar lăsa cuplul „fără adăpost”.

De asemenea, mai precizează că rapoartele experților susțin că pardoseala din beton nu a fost construită cu suportul adecvat și era prea subțire, astfel încât ar trebui să fie îndepărtați pereții pentru lucrări de restaurare.

Dayle mai spune că, la vânzarea locuinței, ar trebui să achite aproximativ 88.000 de lire sterline din ipoteca netransferabilă și aproximativ 70.000 de lire sterline din rambursările pentru programul Help to Buy.

Cei doi, care sunt împreună de 25 de ani, cred că au cheltuit aproximativ 15.000 de lire sterline pe mobilier distrus, cum ar fi plăci ceramice care au crăpat și s-au mișcat din cauza instabilității podelei.

Ei intenționează să acționeze în instanță și să ceară bani pentru a acoperi valoarea locuinței, reparațiile pe care le-au plătit și rambursarea necesară programului Help to Buy.

„Locuim într-un șantier de construcții”

Dayle a declarat: „Mă face să plâng tot timpul și îmi dă coșmaruri. Locuim într-un șantier de construcții, cu podele din beton gol, praf, umezeală, mucegai și chiar acarieni în mâncarea noastră. Este dezgustător.

Dacă am accepta oferta, am rămâne tehnic fără adăpost, deoarece, după ce am achita ipoteca și am rambursa taxa Help to Buy, nu am avea suficienți bani pentru a cumpăra o altă proprietate.

Dacă am dori să o vindem în mod privat, inspectorul a spus că nu vom obține nimic pentru ea din cauza volumului de lucrări care trebuie efectuate.

Vreau ca ei să ne despăgubească în mod adecvat pentru cei șapte ani de iad. Stresul, problemele de sănătate și tot ceea ce am pierdut”.

Postarea ei de pe TikTok conținând evaluarea de o liră a fost vizualizată de peste 16.000 de ori. O persoană a comentat: „Nu voi mai cumpăra niciodată o construcție nouă. Îmi pare rău că treceți prin asta.

O a două a spus: „Continuă să insiști, indiferent de situație, într-o zi acești oameni se vor confrunta cu consecințe reale”. O altă persoană a fost sarcastică: „Adevărata valoare a oricărei cutii nou construite”, conform MSN.

Un purtător de cuvânt al companiei BDW Bristol, care deține marca Barratt Homes, a declarat: „Ca un constructor de case de cinci stele, ne pare rău că doamna Dixon este nemulțumită, cu toate acestea, toate încercările noastre de a remedia situația au fost refuzate până acum.

Acest lucru a inclus utilizarea unor inspectori și contractori externi independenți aleși de ea, dar în loc să încerce să găsească o soluție, doamna Dixon a încetat comunicarea cu noi, lăsându-ne în imposibilitatea de a rezolva situația”.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News