Nouă apariție misterioasă în SUA. Cum a fost descoperit un monolit pe un câmp din Colorado - Foto în articol

Structura metalică, acoperită de oglinzi, are aproximativ 2,5 metri înălţime. A fost observată pe un câmp din Bellvue, Colorado. După ce mai multe fotografiii au fost distribuite pe rețelele sociale monolitul a devenit viral. Lori Graves, proprietara terenului pe care a fost descoperit monolitul, a zis faptul că numeroase persoane s-au interesat privind structura misterioasă. Femeia a zis faptul că nu ştie de unde provine monolitul. "Am unele idei, dar aproape că nu vreau să stric misterul din jurul lui", a declarat ea pentru postul KDVR-TV.

Foto

The mystery continues with a second monolith popping up this month... https://t.co/SPEkYtRhB6 — KLTV 7 (@KLTV7) June 28, 2024

Monolit descoperit și în Nevada, la începutul lunii iunie



Descoperirea vine la mai puţin de trei săptămâni de când un alt monolit similar a fost găsit în deşertul de la nord de Las Vegas. Poliția a îndepărtat monolitul din Nevada în urma temerilor apărute față de riscurile reprezentate de mulţimile care voiau să îl vadă. Citește detalii aici!



Monolitul din Colorado are patru laturi, iar cel din Las Vegas avea doar trei. Cei doi monoliţi misterioși sunt cei mai recenţi dintr-o serie de astfel de obiecte misterioase care au descoperite începând din anul 2020.



Structurile au fost găsite în locaţii din Statele Unite ale Americii, precum Utah, California, Las Vegas, Texas, Florida şi Wisconsin, dar şi în România şi Isle of Wight din Anglia. Ulterior, The Most Famous Artist, un grup artistic anonim şi-a asumat ulterior meritul pentru câţiva dintre monoliţii din Statele Unite le Americii. La începutul acestui an a fost descoperit un alt monolit pe dealul Hay Bluff, lângă localitatea Hay-on-Wye din Ţara Galilor, însă originile acestuia rămân necunoscute, notează Agerpres.

