Nicușor Dan, despre companiile înființate de Gabriela Firea

"Am găsit 25 de companii. Am desfiinţat 15 şi am pierdut 4.100 de oameni. (...) În momentul de faţă sunt zece şi din astea zece probabil că o să rămână vreo şase. Adică nu se pune problema să desfiinţezi STB, Termoenergetica, Trustul de Clădiri cu care faci nişte lucrări. Energetica, tot aşa, face lucrări. Compania de Parcări.. mai e o discuţie. Numai că au fost aşa de multe lucruri de făcut, încât cele care erau cât de cât echilibrate, am păstrat funcţionarea serviciului", a spus acesta, pentru B1Tv.



În ce priveşte taxa de parcare, edilul general a subliniat că aceasta a fost stabilită pentru a încuraja transportul public, nu pentru a creşte încasările Primăriei.



"Cam 1,5 milioane lei pe lună primeşte Primăria, în condiţiile în care dăm peste 100 de milioane pe subvenţia de transport public. Toată zona centrală şi zona de nord, care sunt cele mai circulate, au împreună cam 80.000 - 90.000 de locuri de parcare, care până acum au fost gratuite toate. Noi am reuşit să inserăm pe teren peste 20.000. Şi în zonele în care am inserat se vede, pentru că găseşti loc de parcare şi e mai fluent. Şi vrem să ajungem la acele 80.000 - 90.000. Proiectate avem 35.000. Mergem cu o oarecare viteză ca să civilizăm zona centrală. Îndemnăm oamenii să folosească transportul public", a declarat Nicuşor Dan.



Pe de altă parte, el a spus că până în prezent au plecat "cam 80%" dintre angajaţii pe care în timpul campaniei electorale i-a acuzat că fac parte din "caracatiţa" care conducea Primăria Capitalei, în timpul fostei administraţii.



"Ştiţi că am venit în campanie cu o caracatiţă. Cam 80% au plecat din oameni", a mai declarat Nicuşor Dan, potrivit Agerpres.

