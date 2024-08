Momente emoționante la Casa Albă. Ce au vorbit la telefon Biden și familiile deținuților politici ai regimului Putin în urma schimbului de prizonieri - Video

Este vorba despre un moment emoționant petrecut atunci când familiile unor deţinuţi ca jurnalistul american de la Wall Street Journal, Evan Gershkovich, eliberaţi de Rusia în cel mai mare schimb de după Războiul Rece, au discutat pentru prima dată la telefon cu cei dragi, relatează Reuters.

"Aici este mami. Mă auzi? Este mama", i-a zis mama sa la telefon jurnalistului de la Wall Street Journal, potrivit înregistrării de două minute de la acest moment emoţionant postat de contul de X al preşedintelui Joe Biden. "Voiam să vă spunem cât de copleşiţi suntem", le-a transmis Joe Biden deţinuţilor eliberaţi, în timp ce familiile lor stau în jurul lui. "Aţi fost deţinuţi pe nedrept timp îndelungat, suntem bucuroşi că sunteţi acasă", a mai zis el, potrivit unei înregistrări video date publicităţii joi de Casa Albă.

Federația Rusă i-a eliberat pe Evan Gershkovich, pe fostul puşcaş marin Paul Whelan şi pe alţii, joi, în contextul unui schimb în care au fost implicate mai multe ţări şi despre care Casa Albă a spus că vizează 24 de oameni, între care şi asasinul rus Vadim Krasikov, eliberat de Germania. "Fiecare părinte, copil, partener şi persoană iubită care mi s-a alăturat astăzi în Biroul Oval s-a rugat pentru această zi multă vreme", a postat Biden despre acest acord, care a fost negociat în secret timp de peste un an.

La începutul clipului, Joe Biden le zice familiile celor deţinuţi că aceştia fost eliberaţi şi se află într-un autobuz care îi transportă la avionul cu care vor pleca în Statele Unite ale Americii.



"Niciun cuvânt nu este suficient de puternic. Eram sigur că voi muri în închisoare", spune familiei sale care plânge politicianul rus de opoziţie Vladimir Kara-Murza. "Încă mai cred că dorm în celula mea din Omsk, în loc să vă aud vocile", a mai spus el, conform Agerpres.

Every parent, child, spouse, and loved one who joined me in the Oval Office today has been praying for this day for a long time.



In just a few short hours when our fellow Americans return home, those prayers will be answered. pic.twitter.com/2xglu30HE9