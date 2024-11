Melania Trump, gestul care ”rupe” tradiția de la Casa Albă

Citește și: Întâlnirea "jovială" Trump-Biden de la Casa Albă. Un nou val de conspirații: Pare că și-a dorit asta. Oare costumul roșu al lui Jill Biden a fost întâmplător

Melania Trump, soția președintelui reales, nu intenționează să se mute la Washington în cel de-al doilea mandat, în calitate de Primă Doamnă, dând semne că este dispusă să rupă tradiția cu privire la rolul pe care ar trebui să îl joace la Casa Albă, relatează joi CNN, notează Agerpres.



Conform CNN, care citează surse apropiate cercului familiei Trump, primul semn că noua Primă Doamnă nu va urma tradiția a fost că miercuri nu a răspuns la invitația adresată de Jill, soția președintelui în funcție, Joe Biden, de a veni să bea împreună un ceai la Casa Albă.



Întâlnirea lor trebuia să aibă loc în paralel cu cea dintre Joe Biden și Donald Trump pentru a oficializa procesul de tranziție politică ce se va încheia în luna ianuarie cu inaugurarea mandatului candidatului republican ieșit victorios în alegerile prezidențiale din 5 noiembrie.



Potrivit CNN, după ce Jill Biden i-a trimis invitația, echipa lui Trump a discutat dacă Prima Doamnă va participa la întâlnire și se pare că a concluzionat că este important ca Melania Trump să participe la întâlnire.

Melania Trump, ”separată” de președintele Trump

Episodul respectiv indică faptul că Melania Trump, care și-a petrecut primii patru ani ca Primă Doamnă redefinindu-și rolul, semnalează din timp că va avea și mai multă autonomie în acest al doilea mandat.



"Nu sunt îngrijorată, pentru că de data aceasta este diferit. Am mult mai multă experiență și mult mai multe cunoștințe. Am fost la Casa Albă înainte. Când intri, știi exact la ce să te aștepți", a declarat soția lui Donald Trump într-un interviu recent acordat Fox News în timp ce își promova cartea de memorii.



Se așteaptă ca Melania Trump să își petreacă cea mai mare parte a timpului în următorii patru ani nu la Casa Albă, ci între New York City și Palm Beach, unde se află Mar-a-Lago, reședința soților Trump din Florida, conform declarațiilor pentru CNN a unor surse din cercul familiei Trump.



Aceste surse au insistat însă că soția președintelui ales va fi prezentă la evenimentele majore și va avea propria platformă și priorități ca Primă Doamnă.



Melania Trump și-a construit viața și un cerc de prieteni în Florida în ultimii patru ani și probabil că va continua să petreacă mult timp acolo, au spus sursele.



După alegerile din 2016, Melania Trump și-a amânat mutarea la Washington, optând pentru a se muta la Casa Albă la câteva luni după învestirea soțului ei, în timp ce fiul ei Barron, pe atunci în vârstă de zece ani, a terminat anul școlar la New York, unde acum urmează studii universitare.



Sursele citate au sugerat că Prima Doamnă va petrece, de asemenea, o perioadă semnificativă de timp la Trump Tower din New York pentru a fi aproape de fiul ei. De fapt, ea a fost văzută în oraș duminică, întorcându-se cu Barron din Florida la bordul avionului privat al președintelui ales.

