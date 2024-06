Marele val anunțat de extrema dreaptă nu a fost atât de mare. Cum arată pe mandate noul Parlament European și cine îl va conduce

Conform ultimei proiecții a Parlamentului European, bazată pe estimările din 23 de țări, grupurile PPE, S&D și Renew, care au format coaliția majoritară în legislatura anterioară, vor cumula 409 locuri din totalul de 720 și vor continua să dețină controlul în legislativul comunitar.

Însă potrivit DefenseRomania, valul extremei drepte nu a fost chiar atât de mare și a lovit mai mult vestul Europei, unde extrema dreaptă a câștigat în Franța, Austria sau Ungaria și a terminat pe poziția secundă în Europa.

Totuși la nivel continental lucrurile nu stau chiar atât de dramatic.

Spre exemplu grupul Identitate și Democrație care cuprinde partide de exrremă dreapta precum Alternativa pentru Germania - AfD (Germania), Rassemblement National (Franța), Lega (Italia) și Partidul Libertății - FPÖ (Austria) a luat la nivelul UE aproximativ 8.1% din primele estimări, deci 58 de mandate. De menționat însă că aproximativ 100 de mandate încă sunt neafiliate.

Surpriza majoră a fost în Franța (81 de locuri în PE). Partidul cu legături rusești Frontul național (Rassemblement National) al lui Marine Le Pen, condus de carismaticul Jordan Bardella, a obținut dublul voturilor partidului Renaștere al lui Macron, iar președintele Franței a anunțat dizolvarea Parlamentului și alegeri anticipate.

Per total însă PPE, S&D și Renew, dacă vor ajunge la un consens, își vor păstra „guvernarea” europeană.

În cele ce urmează vă prezentăm o estimare a rezultatului parțial cu scorurile înregistrate de marile partide europene în baza unor grafice preliminare prezentate de Politico și Parlamentul European



Ursula von der Leyen, optimisă că va conduce Comisia Europeană și în următorul mandat

Ursula von der Leyen a declarat duminică noaptea, în plenul Parlamentului European de la Strasbourg, că este încrezătoare în obținerea unui nou mandat ca președintă a Comisiei Europene, după ce proiecțiile inițiale ale Parlamentului European au indicat că Partidul Popular European (PPE) va obține cele mai multe mandate în noul legislativ.

"Da, sunt încrezătoare, dar bineînțeles că știu că este multă muncă în față. Sunt cu siguranță încrezătoare în candidatura mea pentru al doilea mandat", a afirmat von der Leyen.

"Acest rezultat este despre responsabilitate. Suntem cel mai puternic partid, am obținut o majoritate covârșitoare. Cu asta vine responsabilitatea de a construi o Europă foarte puternică", a spus Ursula von der Leyen, citată de Agerpres, în plenul Parlamentului European, transformat în "Noaptea alegerilor" într-un centru de presă uriaș.

Von der Leyen a făcut un apel către socialiști și liberali pentru formarea unei noi coaliții de centru în Parlamentul European.

"Am lucrat împreună în ultimii cinci ani și am avut o relație constructivă", a spus președinta la final de mandat a Comisiei Europene. "Am construit punțile necesare și colaborăm cu cei care ne împărtășesc obiectivele", a mai adăugat ea.

