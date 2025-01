Madonna, atac acid la adresa lui Trump după deciziile homofobe

"Este așa de trist să ne vedem noul Guvern desființând ușor toate libertățile pentru care am luptat și pe care le-am câștigat de-a lungul anilor", a scris Madonna pe rețeaua socială X, adăugând emoticoane cu steagul LGBTQ și inimi roșii rupte. Artista a încheiat mesajul cu un apel mobilizator: "Nu abandonați lupta!".

It’s so sad to watch our new Government slowly dismantling all the Freedoms we have been fighting for and WON over the years. ????️‍????????

Don’t give up the Fight! pic.twitter.com/6FiziYa2zM