Lidera opoziției din Venezuela, María Corina Machado, a fost „răpită”, spun aliații ei, după ce a condus un protest împotriva regimului autoritar al lui Maduro

Aliații liderului opoziției din Venezuela, María Corina Machado, susțin că aceasta a fost „răpită” de pe străzile din Caracas de către oficiali ai regimului, după ce a ieșit din ascunzătoarea sa pentru a conduce un protest major împotriva președintelui autoritar Nicolás Maduro.

Maduro urmează să depună jurământul pentru al treilea mandat prezidențial vineri, în ciuda suspiciunilor răspândite că ar fi furat alegerile din anul trecut. Moștenitorul lui Hugo Chávez nu a oferit nicio dovadă pentru a susține afirmația sa de victorie, în timp ce mișcarea lui Machado a publicat cifre detaliate ale voturilor care oferă dovezi convingătoare că adversarul său, Edmundo González, a câștigat de fapt.

Joi, mii de susținători ai opoziției au ieșit pe străzile orașelor din Venezuela pentru a protesta împotriva jurământului planificat al lui Maduro, la chemarea lui Machado, care a intrat în ascunzătoare la scurt timp după votul din 28 iulie 2024 pentru a evita o răpire.

"Regimul a răpit-o pe María Corina" - lidera opoziției a cerut echipei sale "să nu negocieze libertatea ei"

După mai mult de 133 de zile petrecute într-o locație secretă, María Corina Machado, în vârstă de 57 de ani, a reapărut joi după-amiază în mijlocul unei mulțimi mari de protestatari din Caracas. Urcând pe o camionetă, ea a condus mulțimea în scandări de: „Nu ne este frică.”

După ce a susținut un discurs plin de pasiune, Machado a părăsit mitingul, dar a fost „interceptată violent”, au declarat reprezentanții săi într-o scurtă declarație.

„Oficialii regimului au deschis focul asupra motocicletelor care o transportau pe Machado”, au adăugat aceștia.

Carla Angola, o jurnalistă proeminentă din Venezuela, a scris pe X: „Regimul a răpit-o pe María Corina.”

O altă jurnalistă de top din Venezuela, Luz Mely Reyes, a spus că, înainte de a fi capturată, Machado le-a spus echipei sale „să nu negocieze libertatea ei”.

Phil Gunson, un analist din Caracas pentru Crisis Group, a afirmat: „Știm cu certitudine că a fost luată. Se pare că cel puțin o persoană a fost împușcată în această operațiune.”

Gunson a mai spus că, timp de mulți ani, administrația lui Maduro s-a abținut să o aresteze pe Machado, considerând că, deși era „iritantă”, arestarea ei ar fi putut avea efecte contrare, făcând-o mai populară. Se pare că aceste calcule s-au schimbat joi, după apariția sa la protestul din Caracas.

Reținerea Mariei Corina Machado a stârnit condamnări internaționale

„Astăzi, i-a făcut să arate ridicoli. Au invadat orașul cu poliție, armată și colectivo [găștile de motocicliști pro-regim], iar ea a apărut la miting și le-a dat pur și simplu un semn de dispreț. Cred că a fost un pas prea departe”, a spus Gunson. „Știa că se poate întâmpla acest lucru... era pregătită pentru asta – și au mușcat momeala.”

Reținerea Mariei Corina Machado a stârnit condamnări internaționale. „Regimul dictatorial este responsabil pentru viața ei”, a scris pe Twitter președintele Panama, José Raúl Mulino.

Fostul președinte al Colombiei, Iván Duque, a numit reținerea „o nouă demonstrație a josniciei dictatorului laș Maduro”.

Edmundo González a scris pe rețelele sociale: „Ca președinte ales, cer eliberarea Mariei Corina Machado [care a fost] răpită de forțele de securitate venezuelene. Către trupele de securitate care au răpit-o, le spun: nu vă jucați cu focul.”

Gunson a spus că efectele pe teren în Venezuela sunt imprevizibile. „Ceea ce contează este reacția forțelor de securitate. Atât timp cât forțele de securitate – sau măcar comandamentul superior – rămân solid în spatele lui Maduro, el este probabil în siguranță. Dar asta va provoca mai multe probleme pentru guvern.”

Carlos Lizarralde, autorul unei cărți intitulate „Colapsul Venezuelei: Povestea lungă a cum lucrurile s-au destrămat”, a spus că vede reținerea raportată a lui Machado ca un semn că regimul lui Maduro este încrezător că o mare lovitură de securitate post-electorală, care a dus la încarcerarea a sute de persoane, are efectul dorit.

„Planul lor a fost foarte clar pentru mine încă din prima zi: planul lor este să preia controlul străzilor [cu forțele de securitate și poliția]; să creeze un mediu de teroare astfel încât oamenii să se gândească de două ori înainte de orice acțiune împotriva guvernului sau de orice protest; să neutralizeze orice rețea care i-ar putea amenința; să-și consolideze puterea în cadrul departamentelor de poliție și al armatei... și să continue ca și cum nimic nu s-ar întâmpla. Asta fac ei... și, din punctul de vedere al lui Maduro, lucrurile merg foarte bine”, a spus Lizarralde, adăugând: „Cred că se simt foarte, foarte siguri și foarte în control.”

Vorbind cu jurnaliștii marți, într-unul dintre cele mai recente interviuri ale sale, Machado a spus că Venezuela se apropie de „unul dintre cele mai importante momente din istoria Americii Latine”.

„Singurul lucru pe care regimul îl mai are este represiunea – singurul lucru pe care îl mai are este să instileze frică în venezueleni și, dacă venezuelenii pot depăși această frică, represiunea va fi inutilă”, a adăugat ea, conform The Guardian.

