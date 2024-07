"Legendele nu mor niciodată!". Cât costă tricoul ”antiglonț” cu Donald Trump - Foto în articol

Cu prețuri care variază între aproximativ 9 și 40 de dolari, tricourile inscripționate cu imagini ale lui Trump ridicând pumnul strâns în aer în timp ce sângele îi curge pe față au devenit virale, transmite Reuters.

"Legendele nu mor niciodată"

În câteva ore de la împușcăturile de la mitingul electoral al lui Donald Trump (vezi detalii aici!), afaceriști și vânzători independenți s-au grăbit să creeze sloganuri, precum "Bulletproof" (Antiglonț), "Legends Never Die" (Legendele nu mor niciodată), "Grazed but not Dazed" (Rănit, dar nu amețit), "Shooting Makes Me Stronger" (Împușcarea mă face mai puternic) pe tricouri, majoritatea ilustrând candidatul republican la președinție ca fiind sfidător, învingător.

FOTO

Sursă foto Captură Platforma X

Sursă foto Captură Platforma X

”Vânzările mi-au depășit așteptările. Nu mă așteptam ca Trump să aibă atât de mulți fani”, a spus Zhong Jiachi, de 28 de ani, proprietarul Paxinico, un comerciant de îmbrăcăminte pe Douyin, versiunea chineză a TikTok, care a vândut aproximativ 40 de tricouri cu imaginea lui Trump imediat după ce a fost împușcat, în decurs de 24 de ore.

A durat doar jumătate de minut pentru a produce un tricou cu Trump. Ce a urmat

Li Jinwei, de 25 de ani, care vinde produse pe platforma Taobao a Alibaba, a declarat pentru presa din Hong Kong că a durat doar jumătate de minut pentru a produce un tricou cu Trump în fabrica sa din China. ”Am pus tricourile pe Taobao imediat ce am văzut știrea despre împușcătură, deși nici măcar nu le tipărisem, și în trei ore am văzut peste 2.000 de comenzi atât din China, cât și din Statele Unite”, a spus ea. Privirea lui Trump, care apare în multe dintre produsele anterioare amintește de postura sa caracteristică din „The Apprentice”, emisiunea de televiziune de realitate în care a fost vedetă timp de mai mulți ani.

Citește și - "Ar fi trebuit să fiu mort", spune Donald Trump. Gestul rar care i-a salvat viața

Amintim faptul că fostul preşedinte Donald Trump, în vârstă de 78 de ani, şi din nou candidat la Casa Albă a fost rănit la ureche şi evacuat, cu obrazul plin de sânge, în timpul unui miting, sâmbătă, în Butler, statul Pennsylvania. Mai multe focuri de armă au fost trase și s-au soldat cu un mort şi doi răniţi grav printre spectatori. Vezi detalii și mai multe imagini aici!

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News