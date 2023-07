Larisa Iordache, fără secrete, la Oracolul Vedetelor / VIDEO

S-a retras din gimnastică în urmă cu doi ani de zile, din cauza problemelor de sănătate și, chiar dacă-i lipsesc competițiile și și-ar dori oricând să se reîntoarcă în această lume, a reușit să cunoască „împlinirea” pe toate planurile, în cele din urmă. A devenit antrenoare de gimnastică, astfel încât retrăiește prin ochii tinerelor generații toate clipele minunate prin care și ea a trecut, astfel încât se bucură, în continuare, de o carieră înfloritoare, dar a reușit să fie împlinită și pe plan sentimental, acolo unde în prezent trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Cristian Chiriță. Sportiva ne-a povestit cum a început totul, dar ne-a dezvăluit și alte detalii inedite din cuplul celor doi.

„Eu sunt mai realistă, față de el, mai rezervată, mai dură cu mine, pentru că lucrurile prin care am trecut nu au fost ușoare, dar, în același timp visez (n.r. la căsătorie), pentru că am încredere că lucrurile vor decurge bine. El este foarte hotărât, pe mine asta m-a speriat din prima, era foarte hotărât și este un bărbat care știe ce-și dorește, știe pe cine dorește lângă el, iar asta m-a speriat, pentru că nu am mai întâlnit genul acesta de gândire până acum.”, ne spune Larisa.

Totodată, Larisa și-a găsit și liniștea sufletească, după tragedia care a avut loc în viața sa. Fosta gimnastă și-a pierdut mama în urmă cu doi ani, cele două având o relație extrem de strânsă de prietenie. Cu toate acestea, ea știe că mama îi este alături în viața de zi cu zi, simțindu-i mereu prezența și apărându-i chiar și-n vis, în continuare.

Terapia a avut un rol semnificativ în procesul de vindecare, ne mai spune Larisa, care ne dezvăluie de când a apelat la ajutorul specialiștilor și care este motivul principal pentru care a făcut asta. Cu toate aceste subiecte interesante, precum și cu multe altele, cum ar fi momentul în care Larisa Iordache era pe punctul de a-și pierde unul dintre rinichi, ne va vorbi chiar ea, vineri, de la ora 19:00.

