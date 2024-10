Trump și-a pus în cap industria pornografică. „Hands Off My Porn” cere bărbaților să voteze cu Harris

Sub sloganul „Hands Off My Porn”, o coaliție formată din 17 membri ai industriei porno și-a unit forțele pentru a sprijini candidatura Kamalei Harris și pentru a protesta împotriva inițiativelor susținute de Donald Trump care ar putea afecta industria.

Campania „Hands Off My Porn” a fost lansată la începutul acestei săptămâni și își propune să atragă atenția asupra unei inițiative controversate numite „Project 2025”. Inițiativa este promovată de cercurile conservatoare din Statele Unite, care vizează interzicerea pornografiei pe teritoriul american. Deși Trump a încercat să se distanțeze de acest proiect, campania îl acuză că fostul președinte îl susține în mod tacit prin asocierile sale politice.

Unul dintre argumentele principale ale campaniei este că pornografia este larg consumată în rândul bărbaților din Statele Unite, iar orice încercare de a o interzice ar reprezenta o încălcare gravă a libertății individuale. Organizatorii campaniei au prezentat date dintr-un sondaj care arată că 44% dintre bărbații cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani au consumat pornografie în ultima lună. În cazul bărbaților din categoria de vârstă 30-49 de ani, procentul crește la 57%.

Conform unui raport publicat de Business Insider, coaliția îl acuză pe fostul președinte republican de sprijinirea indirectă a acestor eforturi de reglementare și eliminare a pornografiei.

Campania este direcționată în mod special către statele-cheie în alegerile prezidențiale, cum ar fi Pennsylvania, Michigan, North Carolina, Georgia, Arizona și Nevada. Aceste state sunt considerate esențiale pentru succesul oricărei campanii electorale, „Hands Off My Porn” încercând să influențeze în special bărbații tineri, care constituie o categorie demografică râvnită de ambele tabere politice.

Potrivit unui articol din The New York Times, site-urile pornografice sunt printre cele mai accesate platforme online, majoritatea traficului provenind de la bărbați tineri.

Deși Donald Trump a încercat să se delimiteze de „Project 2025”, opoziția față de acesta a fost slabă, iar coaliția „Hands Off My Porn” consideră că legăturile sale cu grupurile conservatoare rămân evidente, mai notează Business Insider.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News