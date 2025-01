Incendiu violent de vegetație lângă Los Angeles. 30.000 de persoane, evacuate forțat

Un incendiu de vegetație cu creștere rapidă a făcut ravagii marți într-o zonă de lux din Los Angeles, distrugând case și creând blocaje în trafic, în timp ce 30.000 de persoane au fost evacuate sub coloanele uriașe de fum care au acoperit o mare parte din zona metropolitană, relatează Reuters.

Astfel, cel puțin 1.182 de hectare din zona Pacific Palisades, situată între localitățile de coastă Santa Monica și Malibu, au ars, au anunțat autoritățile, după ce acestea avertizaseră deja cu privire la pericolul extrem de incendiu din cauza vânturilor puternice care au venit în urma unei perioade prelungite de vreme uscată.

Incendiul s-a extins în timp ce oficialii au avertizat că cele mai puternice condiții de vânt urmau să vină peste noapte, ceea ce a dus la îngrijorarea că mai multe cartiere ar putea fi forțate să evacueze. Orașul Santa Monica a ordonat ulterior evacuări în zona de nord a orașului.

Martorii au raportat un număr de case în flăcări, flăcările aproape pârjolindu-le mașinile, atunci când oamenii au fugit de pe dealurile din Topanga Canyon, în timp ce incendiul s-a extins de acolo până la Oceanul Pacific.

”Ne simțim foarte binecuvântați în acest moment că nu s-au raportat răniți”, a declarat Kristin Crowley, șeful pompierilor din Los Angeles, într-o conferință de presă, adăugând că peste 25.000 de persoane din 10.000 de locuințe au fost amenințate.

Pompierii din avioane au luat apă din mare pentru a o arunca asupra flăcărilor din apropiere. Flăcările au cuprins case și buldozerele au îndepărtat vehiculele abandonate de pe drumuri pentru ca vehiculele de urgență să poată trece, au arătat imaginile televizate.

