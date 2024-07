Incendii mai mari decât tot orașul Los Angeles. Cum arată iadul din California /video

Peste 5.000 de pompieri din toată California și alte state muncesc zi și noapte pentru a stinge Incendiul Park, care arde în Valea Centrală a statului, la aproximativ 145 km nord de capitala Sacramento. Incendiul a crescut la 383.600 de acri (155.237 hectare), devenind astfel al șaselea cel mai mare incendiu din istoria Californiei.

Incredible footage from the Park Fire outside Chico, California.



72k+ acres of destruction from a car lit on fire and hucked into a ravine.



“A 42 year old man was arrested by CalFire arson investigators… seen pushing a car that was on fire into a gully” pic.twitter.com/Tz6oDDTA6l — The Hotshot Wake Up (@HotshotWake) July 26, 2024

„Acest incendiu este alimentat de iarbă uscată, arbuști și lemn, avansând rapid,” a declarat Căpitanul Dan Collins de la Departamentul de Silvicultură și Protecție împotriva Incendiilor din California (Cal Fire). „Focul are mult combustibil receptiv la ardere și este dificil de accesat. Linia noastră de foc are 260 de mile în jur, echivalentul a trei Lacuri Tahoe. Durează două-trei ore pentru a transporta personalul în zonă.”

Prognoza meteo aduce doar o mică șansă de furtună izolate marți, conform meteorologului Ashton Robinson Cook de la Serviciul Național de Meteorologie. După aceea, nu se așteaptă ploi, iar vremea va rămâne caldă și extrem de uscată, a adăugat el. Temperaturile vor atinge 37,8°C miercuri și vor rămâne la acest nivel până luni, cu umiditatea relativă scăzând până la 7%.

The Park Fire, the largest wildfire in the U.S., continues to rage in Northern California. Ronnie Stout, the 42-year-old accused of igniting the blaze, appeared in court for his arraignment where prosecutors say he pushed a burning car into an embankment. pic.twitter.com/hEcFZZtSf0 — CBS Evening News (@CBSEveningNews) July 29, 2024

Incendiul Park, care era doar 14% sub control marți, a forțat evacuarea a peste 4.000 de persoane și a distrus sau deteriorat peste 100 de structuri, conform oficialilor. Nu au fost raportate răni sau decese. Printre localitățile evacuate se numără și Paradise, orașul devastat de incendiul Camp din 2018, cel mai mortal din istoria statului.

Ronnie Dean Stout II, un bărbat de 42 de ani din Chico, California, a fost acuzat de incendiere pentru că ar fi provocat incendiul Park împingând o mașină în flăcări într-un șanț din Butte County miercurea trecută. El a fost formal acuzat luni, dar așteaptă și alte acuzații, au declarat oficialii.

La audierea de luni, Stout a negat orice culpă, conform procurorului districtual din Butte County, Mike Ramsey. Nu este clar dacă Stout are un avocat. El nu a pledat, iar cauțiunea i-a fost refuzată. Audierea sa a fost amânată până joi, când ar putea fi adăugate și alte acuzații, a precizat Ramsey.

Flames from the Park fire whip across state Highway 36 near Paynes Creek in unincorporated Tehama County, California, Saturday.https://t.co/Q1PesYcjO1 pic.twitter.com/6jSMicPPr4 — Voice of America (@VOANews) July 28, 2024

