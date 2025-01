Inaugurarea lui Donald Trump. Imagini și informații din SUA: ”Planeta nu a mai văzut așa ceva” - FOTO / VIDEO

Update: Donald Trump a ajuns la Capitoliu pentru inaugurare.

De asemenea, conform CNN, membri aleși din cabinetul lui Trump au sosit la Rotonda Capitoliului SUA.

Printre membrii cabinetului prezenți se numără Robert F. Kennedy, ales de Trump pentru a conduce Ministerul Sănătății și Serviciilor Sociale, Kristi Noem, desemnată secretar al Securității Interne, Marco Rubio, desemnat secretar de stat, Doug Burgum, desemnat secretar al Internelor, precum și Tulsi Gabbard și Kash Patel, aleși de Trump pentru funcțiile de director al serviciilor naționale de informații și, respectiv, director al FBI.

Fostul candidat prezidențial Vivek Ramaswamy și miliardarul tehnologic Elon Musk, copreședinți ai nou-creatului Departament al Eficienței Guvernamentale, se află, de asemenea, în sală.

Susie Wiles, care va intra în istorie ca prima femeie care va fi șefa de personal a unui președinte, a fost, de asemenea, văzută alături de persoanele alese din cabinet.

Update: Președintele Biden a publicat pe X o imagine alături de prima doamnă Jill Biden, vicepreședintele Kamala Harris și Doug Emhoff.

„A fost onoarea vieții noastre să vă servim pe voi, poporul american”, a scris președintele.

It has been the honor of our lifetimes to serve you, the American people. pic.twitter.com/OvrCIyWBd3 — President Biden (@POTUS) January 20, 2025

Update: Trump și Biden au plecat de la Casa Albă.

Trump and Biden leave the White House.



pic.twitter.com/KZboYmvZZr — The Post Millennial (@TPostMillennial) January 20, 2025

Update: Fostul președinte al SUA, Barack Obama, a ajuns la ceremonia de inaugurare.

Barack Obama arrives at President Trump’s inauguration.



pic.twitter.com/WExMp84wLK — The Post Millennial (@TPostMillennial) January 20, 2025

Update: Analistul politic Bogdan Chirieac a intervenit în direct la România TV și a vorbit despre inaugurarea lui Trump.

„Cred că vorbim despre o revoluție, dar nu doar a naționaliștilor. E o revoluție la modul în care se conduce un stat, până la noile criterii ale democrației, ale libertății de exprimării, ale libertății de mișcare și noile criterii economice. Deci, cred că este cât revoluția industrială. Acum, nu știu ce va face Trump în 4 ani de zile, că nu poate să își ia și al doilea mandat. Să vedem dacă va pregăti un succesor care să continue lucrul acesta.

Avem o mișcare de forță. El a lucrat tot anul trecut la ordinele executive care restabilesc tot, de la migrație la taxe vamale, la îndreptarea legilor date de administrația Biden, la tot, ca să spun așa. În politica externă Joe Biden spunea: 'Nimic despre Ucraina, fără Ucraina'. Donald Trump spune: 'Despre Ucraina, fără Ucraina'. Și atunci se întâlnește el cu Putin, fără Zelenski. Încearcă să stabilească întâlnirea, cu siguranță Putin va fi bucuros că e băgat în seamă, că el este ostracizat de toată comunitatea internațională. Avem un Guvern de miliardari. Deci, acolo e pentru plăcerea jocului și pentru o idee, că nu te duci acolo să mai faci bani, banii nu mai înseamnă nimic pentru oameni cu zeci de miliarde de dolari în cont.

Deci, nu știu dacă o țară se poate conduce ca o corporație, fiindcă sunt mulți corporatiști autentici în jurul lui Trump acum, dar probabil că vom vedea și asta. Aici vă spun că e o reformă fundamentală a Statelor, e o reformă fundamentală a democrației, Statele trebuie să aibă grijă de toți cetățenii lor, corporația trebuie să aibă grijă numai de businessul ei. Acum, sigur, businessul președintelui american e bunăstarea americanilor, vedem cum se vor împăca lucrurile acestea.

Cred că planeta nu a mai văzut așa ceva și se întâmplă, nu e o promisiune, chiar se întâmplă lucrul ăsta. Noi suntem obișnuiți cu politicienii noștri, ne promit, apoi uită, apoi nu mai vorbesc. Vă dați seama dacă în România s-ar da 100 de ordonanțe de urgență, le-ar da domnul Marcel Ciolacu mâine, în care să reformeze statul român, dar ordonanțe de urgență lucrate un an de zile cu savanți, cu profesor universitate, cu mari oameni de afaceri, oameni care au făcut ceva în viața lor. În cazul României a doua zi le-ar anula justiția și nu s-ar întâmpla nimic. Deci, acolo se reformează tot”, a transmis analistul politic.

Update: Președintele SUA, Joe Biden, și prima doamnă Jill Biden i-au întâmpinat pe președintele ales Donald Trump și pe Melania Trump la Casa Albă.

„Bine ați venit acasă”, a fost auzit președintele Biden spunând, conform ABC News.

JUST IN: Pres. Biden and first lady Jill Biden greeted President-elect Donald Trump and Melania Trump back to the White House.



"Welcome home," Pres. Biden was heard saying.



Follow live updates: https://t.co/aNb2zQSu1b #InaugurationDay pic.twitter.com/WzYajE0z0r — ABC News (@ABC) January 20, 2025

Știrea inițială: Președintele ales Donald Trump se va muta din nou la Casa Albă în cursul zilei de luni, după ce va deveni oficial cel de-al 47-lea președinte al Statelor Unite.

Ziua inaugurării este în curs de desfășurare. Aceasta va include o ceremonie oficială de depunere a jurământului, spectacole muzicale și o serie de baluri oficiale.

Însă temperaturile scăzute au determinat mutarea evenimentelor în interior, Trump și vicepreședintele ales JD Vance urmând să depună jurământul în Rotonda Capitoliului SUA.

Ce este inaugurarea?

Aceasta este ceremonia oficială care marchează încheierea mandatului unui președinte și începutul administrației succesorului său.

Aceasta include recitarea de către președintele ales a jurământului de învestitură: „Jur solemn că voi îndeplini cu credință funcția de președinte al Statelor Unite și că voi păstra, proteja și apăra Constituția Statelor Unite în măsura posibilităților mele”.

Deși a câștigat alegerile din noiembrie, Trump va deveni oficial cel de-al 47-lea președinte după ce va rosti aceste cuvinte. Anterior, el a fost cel de-al 45-lea președinte între 2017 și 2021.

Vance va depune, de asemenea, un jurământ înainte de a deveni oficial vicepreședinte.

Ce se întâmplă în timpul zilei inaugurării și când?

Inaugurarea a început cu o slujbă la biserica St John, Lafayette Square, o biserică istorică din Washington DC, urmată de un ceai la Casa Albă.

???? #BREAKING: President-elect Donald Trump has arrived for the church service - the first sighting of him on Inauguration Day.



Look at Melania Trump's outfit + the hat. Wow. pic.twitter.com/aMQepr9cM4 — Eric Daugherty (@EricLDaugh) January 20, 2025

Mai târziu, vom asista la depunerea jurământului de către Trump și Vance în interiorul Rotondei Capitoliului, la ora exactă 11:47 EST.

În acest an, Trump va folosi o Biblie personală care i-a fost dăruită de mama sa în 1955 și o biblie istorică, un volum cu catifea folosit la inaugurarea președintelui Abraham Lincoln în 1861.

Comitetul inaugural Trump Vance a declarat că Vance va jura, de asemenea, cu o mână pe o Biblie personală, o copie de familie care a aparținut străbunicii sale materne.

Apoi, Trump va rosti discursul inaugural în care președintele își va stabili obiectivele pentru următorii patru ani. El va face apel la o „revoluție a bunului simț”, potrivit extraselor publicate în avans.

Trump se va îndrepta apoi spre sala președintelui - lângă camera Senatului - pentru a semna documente-cheie.

El va participa apoi la un prânz oferit de Comitetul mixt al Congresului privind Ceremoniile Inaugurale.

Prânzul este de obicei urmat de o paradă care merge de la clădirea Capitoliului pe Pennsylvania Avenue până la Casa Albă. Totuși, aceasta este în esență anulată, din cauza vremii.

Mai târziu în cursul serii, Trump va participa la trei baluri inaugurale în oraș - Balul Comandantului Suprem, Balul Inaugural Liberty și Balul Starlight.

Se așteaptă ca el să ia cuvântul la toate trei.

În prima sa zi la putere, se așteaptă ca Trump să semneze mai mult de 200 de acțiuni executive. Acestea includ ordinele executive, care sunt obligatorii din punct de vedere juridic, și alte directive prezidențiale, cum ar fi proclamațiile, care de obicei nu sunt obligatorii.

Un ordin executiv este un ordin scris emis de președinte către guvernul federal care nu necesită aprobarea Congresului.

Unde va avea loc inaugurarea?

În mod tradițional, ceremonia de inaugurare are loc în fața clădirii Capitoliului SUA.

Cu toate acestea, în acest an, Washington DC se confruntă cu vânturi extrem de reci - Serviciul Meteorologic Național al SUA (NWS) prognozând temperaturi de 23F (-5C).

Vineri, Trump a anunțat prin intermediul rețelelor de socializare că a solicitat schimbarea locului de desfășurare din cauza vremii, deoarece nu „dorește să vadă oameni răniți sau accidentați în vreun fel”.

Discursul inaugural, discursurile și alte proceduri vor fi mutate în interiorul Capitoliului, la fel ca și zonele de vizionare pentru invitați, parlamentari și demnitari.

Ceilalți participanți vor putea urmări procedurile pe un live în Capital One Arena din apropiere, care poate găzdui 20000 de persoane. Trump spune că va vizita mulțimea de la arena sportivă după depunerea jurământului.

Nu este prima dată când vremea extremă a mutat ceremonia. În 1985, inaugurarea președintelui Ronald Reagan a fost mutată în interior, iar tradiționala paradă a fost anulată din cauza vremii neobișnuit de reci.

Cine va participa la inaugurare?

Oficialii locali și federali se așteaptă ca aproximativ 200000 de persoane să se prezinte la Washington DC - care ar putea include susținători ai lui Trump și protestatari.

De asemenea, vor participa numeroși senatori și membri ai Camerei Reprezentanților a SUA, precum și invitați ai viitoarei administrații.

După Trump, Vance și familiile lor, următorii participanți cei mai importanți sunt președintele și vicepreședintele demisionari. Acest lucru înseamnă că îi vom vedea pe președintele Joe Biden și vicepreședintele Kamala Harris - care a pierdut alegerile din noiembrie în fața lui Trump - cu Jill Biden și Doug Emhoff.

Foștii președinți și primele doamne sunt adesea pe lista invitaților, dar fosta primă doamnă Michelle Obama va lipsi de la inaugurarea din acest an, potrivit biroului său.

Doamna Obama a lipsit în mod vizibil de la recenta comemorare a fostului președinte Jimmy Carter, rămânând în schimb în Hawaii. Ea a participat la fiecare inaugurare de la cea a soțului său în 2009, inclusiv la prima învestire a lui Trump în 2017.

Totuși, fostul președinte Barack este așteptat să fie prezent, alături de un alt fost președinte, George W Bush, și soția sa, Laura Bush. Fosta președintă a Camerei Reprezentanților, Nancy Pelosi, o altă democrată, nu va fi prezentă.

Șefii miliardari din domeniul tehnologiei Elon Musk, Jeff Bezos și Mark Zuckerberg sunt așteptați să participe la ceremonie, relatează presa americană.

Se pare că va fi prezent și directorul general al TikTok, Shou Zi Chew, la doar o zi după ce o potențială interdicție a platformei de socializare ar putea intra în vigoare în SUA.

Vicepreședintele chinez Han Zheng va fi, de asemenea, prezent, alături de prim-ministrul italian Giorgia Meloni și de președintele argentinian Javier Milei.

Cine va cânta?

Cântăreața de muzică country și fosta câștigătoare a concursului American Idol, Carrie Underwood, va interpreta piesa America the Beautiful în timpul ceremoniei.

„Îmi iubesc țara și sunt onorată că am fost invitată să cânt la inaugurare și să fiu o mică parte a acestui eveniment istoric”, a precizat Underwood într-o declarație.

Cântărețul Lee Greenwood - prieten și colaborator de lungă durată al lui Trump - va cânta, de asemenea, la ceremonia de inaugurare, la fel ca și cântărețul de operă Christopher Macchio.

Grupul disco american The Village People a cântat duminică la mitingul victorios al lui Trump și este așteptat din nou luni la unul dintre balurile inaugurale.

În timpul campaniei, Trump a interpretat frecvent melodiile grupului - YMCA și Macho Man - la mitingurile sale.

„Știm că acest lucru nu îi va face pe unii dintre voi fericiți să audă, totuși, noi credem că muzica trebuie interpretată fără a ține cont de politică”, a declarat trupa într-o postare pe pagina sa de Facebook.

„Cântecul nostru YMCA este un imn global care sperăm să ajute la reunirea țării după o campanie tumultoasă și divizată în care candidatul nostru preferat a pierdut”, a mai precizat trupa.

Alți artiști vor apărea la mitingul de duminică al lui Trump și la balurile de seară. Mulți dintre aceștia sunt artiști country, inclusiv Kid Rock, Billy Ray Cyrus, Jason Aldean și Rascal Flatts. Cântărețul Gavin DeGraw și rapperul Nelly vor concerta, de asemenea, conform BBC.

Știre în curs de actualizare...

