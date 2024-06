Imagini cu prințesa Kate, la prima apariție după diagnosticul de cancer

Aceasta va fi prima sa apariție publică din acest an, după diagnosticul de cancer și operația abdominală suferită în ianuarie, conform BBC.

Într-un mesaj personal postat vineri pe rețelele sociale, Catherine a precizat că tratamentul său este încă în curs și că va mai dura câteva luni. „Încă nu am ieșit din impas,” a scris prințesa de Wales, oferind astfel cea mai recentă actualizare despre starea sa de sănătate de când a dezvăluit în martie că are cancer.

Kate Middleton is seen in public for first time since cancer diagnosis as she joins William and her three children at King's Trooping the Colour parade to the delight of adoring fans https://t.co/6y7dRcbIln pic.twitter.com/Hhdg8w6IjZ