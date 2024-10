Iată ce știm despre operațiunea Israelului pentru uciderea liderului Hamas. Ultimele momente ale lui Sinwar, filmate de IDF (VIDEO)

Moartea liderului Hamas, Yahya Sinwar, ar putea reprezenta o ocazie excepțională pentru a încheia un armistițiu, spun oficialii americani, având în vedere că Israelul a eliminat deja alți comandanți importanți ai Hamas, inclusiv pe Ismail Haniyeh, fostul lider politic al grupului, precum și lideri ai grupării militante Hezbollah din Liban.

Atât Hamas, cât și Hezbollah fac parte dintr-o alianță de grupuri militante sprijinite de Iran. Într-un mesaj video înregistrat joi, prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că moartea lui Sinwar marchează "începutul zilei de după Hamas", dar a subliniat că "misiunea noastră nu este încă finalizată."

Hamas nu a comentat încă rapoartele privind moartea liderului său.

Iată ce știm până acum despre această operațiune.

De la atacurile din 7 octombrie, Israelul și-a concentrat resursele într-o vânătoare intensă pentru Yahya Sinwar, declarându-l cel mai căutat om din Gaza și un "om mort". La un moment dat, un purtător de cuvânt al armatei israeliene a afirmat că vânătoarea "nu se va opri până când nu va fi capturat, viu sau mort."

Oficialii americani cred că armata israeliană s-a apropiat de capturarea sa de câteva ori, la un moment dat obținând chiar o înregistrare video care părea să-l arate pe Sinwar împreună cu mai mulți membri ai familiei sale într-un tunel din Gaza – însă el a reușit mereu să scape. Armata israeliană înconjurase anterior casa lui Sinwar și a desfășurat un atac intens în orașul său natal, Khan Younis, dar nu l-au găsit.

Această căutare de un an s-a încheiat în mod neașteptat miercuri, în Rafah, sudul Gazei. Forțele israeliene se aflau în zonă într-o operațiune militară de rutină când au fost atacate lângă o clădire, conform a două surse israeliene familiarizate cu incidentul.

Trupele au ripostat cu un tanc, apoi au trimis o dronă în clădirea grav avariată, potrivit armatei israeliene. Videoclipul, distribuit de armată, arată ceea ce par a fi ultimele momente ale lui Sinwar: stă singur pe un scaun, înconjurat de praf și dărâmături, părând să se uite direct la cameră. Ținea o bucată de lemn în mână și a aruncat-o spre dronă înainte ca înregistrarea să se termine.

Abia atunci, când trupele au inspectat dărâmăturile, și-au dat seama că Sinwar se afla printre cadavre, conform armatei israeliene.

Fișele dentare și alte date biometrice au ajutat Israelul să-l identifice pe liderul Hamas, conform unui oficial american și unui fost oficial familiarizat cu situația.

Sinwar încerca să scape spre nord când a fost ucis, a spus joi un alt purtător de cuvânt al armatei israeliene. El a fost găsit cu un pistol și peste 10.000 de șecheli israelieni, a adăugat purtătorul de cuvânt.

Sinwar a fost un militant important în cadrul Hamas de multă vreme, alăturându-se grupării teroriste la sfârșitul anilor 1980 și avansând rapid în ierarhie. S-a născut într-o tabără de refugiați din Gaza, după ce familia sa a fost strămutată din satul palestinian Al-Majdal – acum parte din orașul israelian Ashkelon – în timpul războiului arabo-israelian.

În perioada studenției, Sinwar a devenit un activist împotriva ocupației, dar a fost închis în Israel, primind mai multe condamnări pe viață după ce a fost acuzat că a orchestrat crime. A petrecut 23 de ani în închisoare înainte de a fi eliberat în cadrul unui schimb de prizonieri în 2011.

După ce s-a întors în Gaza, Sinwar și-a consolidat rapid numele în Hamas. A fondat temutul serviciu internațional de securitate și informații al grupării, numit Majd, și a devenit cunoscut pentru utilizarea violenței brutale împotriva celor suspectați de colaborare cu Israelul.

El era văzut de unii și ca un lider politic pragmatic: în 2017, Hamas l-a ales pe Sinwar ca șef al Biroului Politic, principala structură decizională din Gaza.

Sinwar a fost desemnat drept terorist global de către Departamentul de Stat al SUA și Uniunea Europeană în 2015 și a fost sancționat de Marea Britanie și Franța în ultimii ani.

Însă, el a devenit și mai cunoscut după atacurile din 7 octombrie, devenind una dintre țintele principale ale Israelului. Oficialii israelieni l-au numit „fața răului” și „măcelarul din Khan Younis”.

A devenit unul dintre liderii cei mai înalți ai Hamas în august, după ce Ismail Haniyeh a fost asasinat în Iran. Sinwar nu a mai fost văzut de la atacurile din 7 octombrie, probabil supraviețuind asediului Israelului asupra Gazei adăpostindu-se într-o vastă rețea de tuneluri subterane.

Israel l-a acuzat public pe Sinwar că ar fi fost „creierul” din spatele atacului Hamas din 7 octombrie – deși experții spun că probabil a fost unul dintre mai mulți responsabili.

Atacul a fost cel mai mortal asalt asupra Israelului din istorie. Hamas și alte grupuri armate palestiniene au ucis peste 1.200 de persoane, majoritatea civili, și au luat aproximativ 250 de ostatici în Gaza.

Sinwar era considerat un factor de decizie esențial și probabil principalul punct de contact cu lumea exterioară în Gaza, în timpul negocierilor intense pentru eliberarea ostaticilor.

Discuțiile au implicat figuri importante din Israel, Hamas, Statele Unite, Qatar și Egipt.

Deși este prea devreme pentru a spune ce se va întâmpla în continuare sau cum va reacționa Hamas, uciderea lui Sinwar marchează o nouă lovitură pentru grup – care a pierdut mai mulți lideri de top unul câte unul în timpul campaniei Israelului de a desființa complet Hamas.

La doar o zi după asasinarea lui Haniyeh, Israelul a confirmat că l-a ucis pe șeful militar al Hamas, Mohammed Deif, în timpul unui atac anterior – considerat și el unul dintre principalii responsabili ai atacului din 7 octombrie.

Cu un armistițiu și un acord de eliberare a ostaticilor blocate de luni de zile, oficialii americani au sperat că eliminarea lui Sinwar ar putea deschide calea spre o soluție. Acum, cu dispariția lui, aceștia speculează că ar putea fi una dintre cele mai bune oportunități de a pune capăt războiului dintre Israel și Hamas, dar rămân reticenți în a face predicții despre ce va însemna aceasta pentru regiunea volatilă.

Președintele american Joe Biden a discutat cu Netanyahu într-o convorbire telefonică joi, unde „ambii lideri au convenit că există o oportunitate de a avansa eliberarea ostaticilor și că vor colabora pentru a atinge acest obiectiv”, a precizat biroul prim-ministrului într-un rezumat al apelului.

Însă multe aspecte rămân neclare – inclusiv soarta fratelui lui Sinwar.

Mohammed Sinwar a preluat recent funcția de comandant militar al Hamas, a declarat luna trecută un oficial israelian de rang înalt pentru CNN. Cei doi frați erau foarte apropiați, iar până în august, se întâlneau frecvent, potrivit aceleași surse.

Dacă Mohammed a supraviețuit în această săptămână, este probabil să continue tacticile dure de negociere ale fratelui său, pe măsură ce Israelul caută să elibereze ostaticii rămași din enclava palestiniană. Dar până când nu apare o imagine clară, va fi dificil de anticipat următoarea mișcare a grupării militante.

Chiar și după moartea lui Sinwar, conflictul mai larg din Orientul Mijlociu continuă – mai ales că Israelul se pregătește să riposteze împotriva atacului cu rachete balistice al Iranului de la începutul acestei luni. CNN a raportat anterior că această acțiune este așteptată înainte de alegerile din SUA.

Un alt front al conflictului se intensifică de-a lungul graniței Israel-Liban, unde Hezbollah a anunțat joi o „nouă fază escaladantă” în războiul său cu Israelul.

Hezbollah a suferit și el pierderi semnificative în ultimele luni – de la atacurile letale cu pagere și stații de emisie-recepție care au ucis zeci de oameni și au rănit mii, mulți dintre ei civili, până la asasinarea mai multor comandanți de rang înalt, inclusiv a liderului lor, Hassan Nasrallah, luna trecută.

Între timp, în Gaza, palestinienii au declarat pentru CNN că nu cred că uciderea lui Sinwar va pune capăt războiului – deși unii și-au exprimat o speranță rezervată.

„Sinwar a murit, dar atât de mulți dintre oamenii noștri au fost uciși, iar acum nu mai există nicio scuză pentru ca Netanyahu să continue războiul”, a spus Mumen Khalili, în vârstă de 22 de ani, conform CNN.

Ultimele momente ale lui Sinwar VIDEO AICI:

???????? Incredible footage: Yahya Sinwar, covered in dust, all his comrades just killed, arm amputated and close to death, hurls a projectile at an Israeli drone in a final act of defiance



Israelis are ridiculing this as a pathetic end, but I'm not sure the world will see it that way pic.twitter.com/I0gdAQhQ0L