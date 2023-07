Horoscop rune 24-30 iulie 2023. Voropchievici, despre zodia care se ia la bătaie cu timpul / video

Numerologul Mihai Voropchievici afirmă că ultimele săptămâni din luna iulie parcă ar fi trase la indigo pentru toate zodiile.

Taur

„Taurul se ia la bătaie cu timpul. Are o săptămână de bine și rău. Este plin de gelozii, dar are și pasiune. Este cu gândul la bani, pentru că el are nevoie de mai mulți bani.

Are parte de o întâlnire personală pe care i-o aranjează cineva. Întâlnirea este dominată de atracție fizică, adică o dragoste la prima vedere. Taurului îi cade cu tronc și nu mai știe ce să facă. Are putere atât financiară, cât și fizică. Găsește acel partener pe care și-l dorește și este timpul să se ocupe mai mult de dragoste.

Taurul se gândește la o uniune pe termen lung, doar se gândește, atât”, a spus numerologul Mihai Voropchievici în emisiunea „Adevăruri ascunse”.

