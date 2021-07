„Este o zi importantă din punct de vedere astrologic, pentru că Jupiter se întoarce în Vărsător, Venus face careurile cu nodurile și Mercur intră în Leu. Marte se pregătește să iasă din Leu. Pentru că Jupiter s-a întors în Vărsător, o să începem să auzim iar despre decizii legate de pandemie, restricții. Jupiter își dorește să ne gândim la planurile de viitor, la ce putem face să ne îmbunătățim viața”, a explicat Daniela Simulescu, astrolog DCNews.

„Va urma o perioadă interesantă până în decembrie”, a mai spus Daniela Simulescu, adăugând că mulți oameni vor lua decizii importante în următoarele luni.

Previziuni pentru zodii

Berbec

Jupiter se întoarce în Casa 11, alături de Saturn. Ce planuri ai avut până în mai? Ce poți relua? Ce oameni merită să rămână alături de tine? S-ar putea să se reîntoarcă prieteni.

Taur

Dacă la început de an ți-ai dorit niște lucruri, s-ar putea să vezi acum rezultatele. Dacă nu apar, merită să te gândești ce o să faci în continuare.

Gemeni

Jupiter în Casa 9 vă ajută. Viziunea partenerului se poate schimba. Dacă nu vă priește și vouă, vedeți ce puteți face, ce puteți negocia. Dacă vă doriți mai mult, gândiți-vă împreună: vrem să ne mutăm, vrem căsătorie, vrem copil, vrem să călătorim. Gândiți-vă, e foarte important!

Daniela Simulescu, previziuni pentru toate zodiile:

Compatibilitatea dintre zodii, dezbătută de astrologul Daniela Simulescu

„Compatibilitatea zodiilor nu este decât un mit! Cel puțin așa cum a fost ea cunoscută până acum. Orice zodie poate fi compatibilă cu orice zodie. M-am decis să fac o emisiune despre acest subiect pentru că sunt mulți oameni care îi judecă pe ceilalți doar prin prisma zodiei. Ori zodia poate fi ca o etichetă în plus la cealaltă persoană, care ne ajută să îi cunoaștem mai bine personalitatea”, a spus astrologul Daniela Simulescu.

„Compatibilitatea astrologică depinde de foarte mulți factori”, a precizat astrologul DCNews, adăugând: „Astrologia nu este despre zodie în compatibilitatea dintre două persoane. Eu, de exemplu, nu mă uit la zodie. Pentru mine nu contează niciodată zodia. Eu sunt Berbec. Ce ați zice voi în acest caz? Că mă am bine cu zodiile de foc? Deloc! Atunci când vă uitați la compatibilitate, nu spuneți gata, eu sunt așa, tu așa, deci nu mai ieșim. Nu! Contează astrograma fiecăruia. Pentru o femeie contează unde are Marte și unde are Soarele, iar pentru un bărbat, contează Luna și Venus. Contează unde este Luna în harta fiecăruia, pentru că ea arată cum simțim. Dacă găsesc pe cineva care simte altfel, păi acolo este problema, nu la zodie!”, a explicat Daniela Simulescu.

„Și încă ceva. În opinia oamenilor, compatibilitea zodiilor înseamnă o relație pentru toată viața. Nu există! Compatibilitea înseamnă că e un câmp comun, că vă înțelegeți. E și partea de atractivitate. Vine și partea conștientă de adult”, a subliniat astrologul.

Vărsătorii cu Leii se pot înțelege, dar...

„De exemplu, Vărsătorii cu Leii se pot înțelege, dar, dacă Vărsătorul are niște planete în Scorpion în harta natală, a stricat tot zenul! (...) Când vorbim despre compatibilitate, relațiile cele mai tensionate rezistă. Relațiile în care totul e lapte și miere sunt superficiale. Oamenii cu care intrăm în relații sunt meniți să ne facă să deschidem ochii, să ne lovim de rănile noastre, să ne vindecăm”, a spus Daniela Simulescu.