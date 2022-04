Horoscop Balanță 29 aprilie 2022

Dacă aveți idei noi la locul de muncă, propuneți-le și vor fi acceptate și chiar veți fi apreciați, asta unu la mână. Luna nouă se petrece în casa a opta și se schimbă puțin mentalitatea legată de bani, de cum îi cheltuiți și unde se duc. Una este casa a doua, cu banii pe care îi fac, alta este casa a opta, unde se duc, unde pleacă de la mine, ce fac. Veți fi mult mai atenți acolo, pentru că Luna nouă e în Taur, e lângă Uranus, tocmai de aceea vă spun, poate găsiți un tutorial care să vă învețe cum să cheltuiți altfel banii. Aveți nevoie de dezvoltare din acest punct de vedere.

Horoscop Scorpion 29 aprilie 2022

Luna nouă se petrece în casa a șaptea, avem conjuncția Venus-Jupiter în casa a cincea. Cei care vă doriți copii, sunt zile extraordinare pentru a discuta, pentru a face analize, pentru a găsi oamenii care să vă ajute în acest sens. Cei care ați avut probleme în relații, le puteți vindeca sau cei care ați suferit mult din cauza unei relații, vă puteți vindeca. Nu e vorba doar despre celălalt, e vorba și despre voi

Horoscop Săgetător 29 aprilie 2022

M-aș bucura în zilele ce urmează să aveți niște reușite legate de casa în care locuiți, fie că o terminați, o cumpărați sau o vindeți, ori pur și simplu mutați mobila, pentru a schimba peisajul. Dacă simțiți nevoia să mutați un fotoliu, mutați-l în zilele ce urmează, chiar vă sprijin și aveți luna nouă în casa a șasea, deci trebuie să vă simțiți utili și la serviciu, dar și acasă.

Horoscop Capricorn 29 aprilie 2022

Luna nouă se petrece în casa a cincea. Vedeți ce investiții vreți să faceți în această perioadă, aveți casa a treia plină, conjuncția Venus-Jupiter este acolo. Dacă vreți, am avut o emisiune despre cryptomonede unde am vorbit cu un specialist, Cătălina Mărăcineanu, v-aș ruga să nu riscați prea mult. Dacă vreți să investiți bani în aceste domenii este ok, dar nu băgați toți banii, nu puneți toate ouăle într-un singur coș, după cum zicea Cătălina. M-am legat de cryptomonede pentru că Venus-Jupiter sunt în Pești și lângă Neptun și există ideea de ”dau lovitura”. Nu zic că nu dați lovitura, dar e nevoie să nu puneți toate ouăle într-un singur coș dacă investiți.

Horoscop Vărsător 29 aprilie 2022

Conjuncția Venus-Jupiter e în casa a doua, ce pot să vă spun. O să cheltuiți. Încercați să nu cheltuiți banii pe care nu îi aveți și pe care știți că o să îi faceți. Dacă astăzi aveți cinci lei, cheltuiți ăia cinci lei, o să vă facă o plăcere nemaipomenită să mergeți la shopping zilele acestea. Nici nu puteți să vă imaginați ce plăcere și stați liniștiți, că dacă rămâneți fără bani, o să vă dea cineva bani, dar totuși, nu cheltuiți banii pe care o să îi faceți peste câteva zile, cheltuiți-i pe cei pe care îi aveți acum.

Horoscop Pești 29 aprilie 2022

Weekendul acesta este minunat! O să vă întâlniți cu prietenii, o să vă îmbrăcați frumos, o să ieșiți la un capuccino, o să vă luați flori, o să mergeți la biserică, o să mergeți la o piesă de teatru. Nu trebuie să se întâmple ceva concret, să câștigați la loto, dar sunteți obligați zilele acestea să faceți ceva să vă simțiți bine.

