Horoscop 3 iulie 2024. Astăzi avem un trigon între Venus și Saturn. Zodia care va lua foc: Are limba soacrei! - Video

Astăzi avem un trigon între Venus și Saturn, un moment nemaipomenit pentru a mai frâna din reacțiile noastre, în zona amoroasă. De exemplu, dacă astăzi doriți să ieșiți la o întâlnire cu cineva, nu veți mai da pe dinafara de emoție, nu o să mai exagerați cu nimic sau dacă sunteți în procesul de cucerire veți fi foarte pragmatici. Pentru cei care sunteți într-o relație vă ocupați și de părțile lumești, respectiv faceți curățenie, mergeți la cumpărături și ne luăm și în brațe. Tot astăzi, Mercur, recent intrat în Leu, face opoziție cu Pluto și avem impresia că toată lumea ne manipulează sau noi vrem să îi manevrăm pe cei din jurul nostru.

BERBEC/ASCENDENT ÎN BERBEC

Această opoziție Mercur versus Pluto nu te face decât să încerci să demonstrezi celorlalți absolut totul, că ești cel mai bun, cel mai competitiv, cel mai bun în dezbateri. Doamne, ferește, să nu te bage cineva în seamă, pentru că vei reacționa într-un fel foarte dramatic astăzi.

TAUR/ASCENDENT ÎN TAUR

Venus e guvernatoarea ta. Iată, face acest trigon cu Saturn. Te ajută foarte mult astăzi să ai o activitate mentală în folosul tău. Știi vorba aia: Gândești, socotești și apoi scrii? Ei, despre aceasta vorbesc și, cumva, iese ceva de aici, dacă reușești să gândești foarte mult înainte de a lua o decizie!

GEMENI/ASCENDENT ÎN GEMENI

Mercur, guvernatorul vostru, face opoziția cu Pluto. Nu aveți liniște deloc! Nu aveți liniște, stare, vă plimbați, vă agitați, comunicați. Știți cum este momentul acela când sunăm persoane, pur și simplu, că vrem să vorbim, vrem să comunicăm ceva. Și după ce închidem telefonul nu știm de ce am sunat persoana respectivă și nici ea nu știe de ce am sunat-o. Însă, pur și simplu, am vrut noi să interacționăm cu cineva. Așa veți fi și voi astăzi!

RAC/ASCENDENT ÎN RAC

Trigonul dintre Venus și Saturn vă ajută, pentru că echilibrați, puneți într-un aspect armonios încrederea în voi, dar și experiența. Acestea două merg mână în mână. Câteodată avem experiență, dar nu avem încredere. Alteori avem încredere, dar nu avem experiență. Ei bine, astăzi le lipiți, faceți în așa fel încât să vă ajute enorm!

LEU/ASCENDENT ÎN LEU

Mercur a intrat în semnul vostru. Nici nu vreau să mă gândesc ce spuneți, cum spuneți. Mercur este și în opoziție cu Pluto. Ce este la gura voastră: Este limba soacrei! Astăzi, aveți limba soacrei și nici nu vă supărați. Ferească universul să vă critice vreo persoană pentru că luați foc!

FECIOARĂ/ASCENDENT ÎN FECIOARĂ

Mercur este guvernatorul vostru. Este în Casa a 12-a, este cam tăcut și mai face și opoziția cu Pluto. Vi se pare că unii colegi încearcă să vă manevreze, să vă manipuleze sau să câștige ei în fața voastră. Gândiți-vă dacă nu cumva este mai mult în capul vostru, dacă nu cumva aveți un pic de paranoia, care se poate strecura astăzi printre gândurile voastre!

