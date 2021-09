Avem Luna Plină în Pești, iar mâine va fi echinocțiul de toamnă. „Luna Plină fiind în Pești ne vorbește mult despre abandon, despre pierderi, dar și despre tot ce este toxic. Uitându-mă în astrograma momentului care are ascendentul în Leu, îmi permit să vorbesc despre următorul lucru pe care l-am întâlnit foarte des în ultimul an, deși el există de când lumea și pământul cred, însă ceva din noi probabil s-a trezit altfel. O să observați că discuția despre sănătatea mintală e din ce în ce mai puternică, dar până acolo, până la pierderea minții totale, până la problemele acestea din punct de vedere psihologic, psihiatric, vreau să vorbim despre altceva, despre acele momente în care stăm în relații toxice, noi le zicem karmice. Ni se întâmplă din ce în ce mai des în ultimul timp, când spune cineva că e într-o relație karmică, doar pentru că suferă. Toxic, nu karmic! Această Luna Plină îi va înțepa mai degrabă pe: Gemeni, Săgetător, Pești și Fecioară. Dar dacă nu ai asta în astrogramă, sigur ai oameni în jurul tău care trec prin aceste evenimente și nu are cum să nu te influențeze într-un mod indirect”, a spus Daniela Simulescu.

Anul acesta, echinocțiul de toamnă va fi pe 22 septembrie. „Miercuri, 22 septembrie, va avea loc Echinocțiul de toamnă. Adică acel moment în care Soarele trece în semnul Balanței. Până la Solstițiul de iarnă de pe 21 decembrie, românii vor trece prin momente multiple de negociere. Atât la nivelul conducătorilor, dar și la nivel individual. Să nu uităm că echinocțiul se petrece înainte de retrogradarea lui Mercur, tot în semnul Balanței. Deci vor fi reluate anumite probleme mai vechi nerezolvate”, a precizat Daniela Simulescu.

Daniela Simulescu, previziuni pe scurt:

Berbec

Dn fericire, vei resimți efectele Lunii Pline doar în primele ore ale dimineții. După care îți vei recăpăta energia și pofta de viață.

Taur

Venus se apropie de o opoziție cu Uranus și s-ar putea să resimți mai multă instabilitate în toate relațiile tale.

Gemeni

Astrele îți recomandă să îți clarifici toate bănuielile avute la serviciu. Îți vei da seama că multe sunt doar frici nejustificate.

Rac

Optimismul nu te ajută la nimic dacă nu este urmat și de o serie de fapte. Nu-ți fie teamă să te ocupi și de pasiunile tale!

Leu

Multe dintre discuțiile de astăzi vor fi precum niște dușuri reci. Vei observa nedreptăți peste tot și vei încerca să schimbi situația.

Fecioară

În prima parte a zilei, partenerul va fi mai mohorât și tu vei îi vei căpăta starea. Evitați certurile referitoare la bani.

Balanță

Ai prea multă energie, dar nu știi în ce să o implici. Astrele îți recomandă să pui pe primul loc viața personală și pe urmă pe cea profesională.

Scorpion

Abia aștepți să îți termini munca și să pleci acasă. Nivelul tău de energie este unul destul de scăzut și chiar ai nevoie de pauze.

Săgetător

Îți petreci mult timp gândindu-te la viiitorul apropiat. Cu greu vei sta concentrat la ce se întâmplă astăzi în viața ta.

Capricorn

Se anunță schimbări la locul de muncă. Și cum Mercur se pregătește să retrogradeze, așteaptă-te și la momente de haos.

Vărsător

Evită cheltuielile inutile în primele ore ale dimineții. Discuțiile de astăzi, fie cu prietenii, fie cu rudele, îți vor aduce multe informații.

Pești

De dimineață nu prea vei fi în apele tale. Abia după prânz, îți vei mai reveni. Vei fi printre cei mai harnici oameni de la serviciu.

