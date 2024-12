Gest istoric al Papei Francisc. A deschis o "poartă sfântă" la una dintre cele mai mari închisori din Italia. Ce înseamnă acest lucru

Publicitate

Papa Francisc a vizitat una dintre cele mai mari închisori din Italia, deschizând o „poartă sfântă” specială pentru jubileul din 2025 al Bisericii Catolice, într-un gest pe care Vaticanul l-a descris drept „istoric”, fiind pentru prima dată când o "poartă sacră" este deschisă într-o închisoare.

Vorbind joi în fața a sute de deținuți de la închisoarea Rebibbia, situată la periferia Romei, într-un gest menit să transmită speranță și să arate apropierea sa de cei încarcerați, Papa Francisc a declarat că a dorit să deschidă poarta, parte a capelei închisorii și una dintre cele cinci care vor fi deschise în timpul „anului sfânt”, pentru a arăta că „speranța nu dezamăgește”.

"Am vrut ca a doua poartă sfântă pe care o deschid să fie aici, într-o închisoare"

„Am vrut ca a doua poartă sfântă pe care o deschid să fie aici, într-o închisoare,” a spus Papa, care a lansat „jubileul speranței” deschizând poarta sfântă a Bazilicii Sfântul Petru în ajunul Crăciunului, marți.

În scrisoarea papală care marchează jubileul, intitulată „Spes non confundit” (speranța nu dezamăgește), Papa Francisc a cerut forme de amnistie sau grațiere pentru prizonieri, precum și „căi de reintegrare” dedicate acestora, alături de „abolirea pedepsei cu moartea”.

Vorbind în cadrul slujbei Angelus de la prânz, Papa a descris închisoarea drept un fel de „catedrală a durerii și a speranței”.

Francisc a spus: „Îmi place să mă gândesc la speranță ca la o ancoră care este pe țărm și, prin frânghia care ne leagă, suntem în siguranță. Nu pierdeți speranța: acesta este mesajul pe care vreau să vi-l transmit, să ni-l transmit tuturor... pentru că speranța nu dezamăgește niciodată.

„În momentele grele, cu toții putem crede că totul s-a sfârșit. Nu pierdeți speranța. Acesta este mesajul pe care am vrut să vi-l dau. Nu pierdeți speranța”, a completat acesta.

Ce înseamnă o "poartă sfântă" cu ocazia Jubileului

În următoarele 12 luni, pelerinii catolici vor trece prin această ușă – care în mod obișnuit este zidită – beneficiind, conform tradiției, de o „indulgență plenară”, un tip de iertare a păcatelor.

Papa Francisc a deschis prima ușă sfântă a Bazilicii Sfântul Petru în ajunul Crăciunului, marcând începutul anului jubilear al celebrărilor catolice, care va atrage peste 30 de milioane de pelerini la Roma.

În tradiţia catolică, Jubileul sau "Anul Sfânt" este o perioadă dedicată "consolidării credinţei şi solidarităţii", în timpul căreia Biserica acordă indulgenţe sau iertarea păcatelor tuturor celor care fac opere de caritate şi trec prin unele dintre Porţile Sfinte: în Sfântul Petru sau în celelalte bazilici romane.

Organizat de Biserică la fiecare 25 de ani, jubileul este un timp destinat reflecției și penitenței, fiind marcat de o serie lungă de evenimente culturale și religioase, de la slujbe și expoziții, până la conferințe și concerte.

Jubileul, al cărui motto în acest an este „pelerinii speranței”, se adresează celor aproape 1,4 miliarde de catolici din întreaga lume, dar are și scopul de a ajunge la un public mai larg. Pe lângă jubileele regulate, care au loc la fiecare 25 de ani, Biserica a organizat jubileuri extraordinare, cel mai recent în 2016. Următorul va fi în 2033, pentru a comemora răstignirea lui Iisus Hristos, conform The Guardian.

