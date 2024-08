Gala MTV Video Music Award 2024, dată peste cap de dezbaterea prezidențială din SUA

Gala MTV Video Music Awards va fi decalată cu o zi pentru a nu se suprapune cu data dezbaterilor electorale dintre Kamala Harris și Donald Trump, dezbatere organizată de postul ABC, informează Associated Press, scrie Agerpres.



Astfel, Gala VMA va fi difuzată live pe 11 septembrie, ora 20:00 Eastern Time, de le UBS Arena din Long Island, New York, o zi mai târziu decât s-a anunțat inițial. Reamintim că săptămâna trecută, ABC News a confirmat că echipa de campanie ale vicepreședintei Kamala Harris, cât și a fostului președinte Donald Trump au convenit să participe la o dezbatere electorală pe 10 septembrie, data când era programată inițial ceremonia VMA 2024.



Marți, MTV a anunțat nominalizările pentru gala din 2024, iar Taylor Swift se află din nou în fruntea nominalizărilor, cu 10, din care opt pentru videoclipul muzical ”Fortnight”, precum și în categoria artistul anului și cea mai bună melodie pop. Este urmată de Post Malone, artist cu care a colaborat la ”Fortnight”, nominalizat de opt ori alături de Taylor Swift, la care se adaugă o nominalizare pentru hitul country ”I Had Some Help”, alături de Morgan Wallen.



La categoria artistul anului au mai fost nominalizați Ariana Grande, Bad Bunny, Eminem, Sabrina Carpenter și SZA.



Swift a primit nouă trofee VMA anul trecut, artista deținând în total 23. Se află pe locul al doilea în funcție de numărul total al trofeelor, după Beyoncé, care deține 28 (două alături de Destiny's Child ). Swift a devansat-o de și pe Madonna, care a primit 20 și pe Lady Gaga, care are 19.

Nominalizările la MTV VMAs

La categoria ”Piesa anului” mai sunt nominalizate: Beyoncé - ”Texas Hold ’Em”, Jack Harlow - ”Lovin on Me”, Kendrick Lamar - ”Not Like Us”

Sabrina Carpenter - ”Espresso” și Teddy Swims - ”Lose Control”.

Categoria ”Cel mai bun artist nou” îi are în cursă pe: Benson Boone, Chappell Roan, Gracie Abrams, Shaboozey, Teddy Swims și Tyla, aceasta din urmă fiind câștigătarea premiului Grammy la categoria pentru cea mai bună interpretare muzică africană.

Categoria ”MTV Push Performance of the year” are următoarele nominalizări: august 2023: Kaliii - ”Area Codes”, septembrie 2023: Glorilla - ”Lick or Sum”, octombrie 2023: Benson Boone - ”In the Stars”, noiembrie 2023: Coco Jones - ”ICU”, decembrie 2023: Victoria Monét - ”On My Mama”, ianuarie 2024: Jessie Murph - ”Wild Ones”, februarie 2024: Teddy Swims - ”Lose Control”, martie 2024: Chappell Roan - ”Red Wine Supernova”, aprilie 2024: Flyana Boss - ”Yeaaa”, mai 2024: Laufey - ”Goddess”, iunie 2024: Le Sserafim - ”Easy”, iulie 2024: The Warning - ”Automatic Sun”.

Categoria ”Best Pop”: Camila Cabello, Dua Lipa, Olivia Rodrigo, Sabrina Carpenter, Tate McRae și Taylor Swift.

Categoria ”Best K-Pop”: Jung Kook Featuring Latto - ”Seven”, Lisa - Rockstar, NCT Dream - ”Smoothie”, NewJeans - ”Super Shy”, Stray Kids - ”Lalalala”, Tomorrow X Together - ”Deja Vu”

Categoria ”Best Art Director”: Charli XCX - ”360”, Lisa - ”Rockstar”, Megan Thee Stallion - ”Boa”, Olivia Rodrigo - ”Bad Idea Right?”, Sabrina Carpenter - ”Please Please Please”, Taylor Swift Featuring Post Malone - ”Fortnight”.

La ceremonie vor cânta, printre alți artiști, Sabrina Carpenter, Chappell Roan, GloRilla, Rauw Alejandro și Camila Cabello.

