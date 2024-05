Fructul bogat în vitamina C care poate fi fatal în unele cazuri

Papaya conține o cantitate foarte mare de vitamina C. Vestea proastă este că, la fel ca în cazul altor fructe și alimente, nu este potrivită pentru toată lumea.

Papaya este un fruct cu o bogăție nutrițională extraordinară. Pe lângă aportul mare de vitamina C și carotenoide (pigmenți naturali solubili în lipide), conține o cantitate importantă de vitamina A și minerale esențiale precum folatul și potasiul.

De asemenea, este remarcabil cât de puține calorii conține acest fruct tropical: are un conținut scăzut de carbohidrați și este bogat în fibre. Să nu uităm că 88% din volumul său este apă. Cu toate acestea, nu există niciun fruct sau alt aliment care să ducă la pierderea în greutate dacă nu este combinat cu activitate fizică zilnică și o dietă sănătoasă pentru inimă.

De ce este atât de importantă vitamina C

Corpul are nevoie de vitamina C (acid ascorbic), dar nu o produce, ci o obține prin dietă. Este necesară pentru formarea vaselor de sânge, cartilajelor, mușchilor și colagenului în oase. Vitamina C este cunoscută pentru proprietățile sale antioxidante, protejând celulele împotriva efectelor radicalilor liberi. De asemenea, ajută la absorbția și stocarea fierului, un mineral esențial pentru buna funcționare a organismului.

Enzimele sale, responsabile pentru diversele efecte adverse

Două enzime conținute de papaya, papaina și chitinaza, sunt responsabile pentru diversele efecte adverse pe care le poate provoca consumul său, de la alergii ușoare la șoc anafilactic, o reacție alergică foarte gravă care afectează întregul organism și poate duce la moarte.

În ceea ce privește simptomele unei posibile reacții alergice, acestea pot fi similare cu cele provocate de orice alt aliment: mâncărime, umflarea unor părți ale corpului și dificultăți de respirație după consumul acestui fruct.

Papaina este o enzimă digestivă naturală care, deși facilitează digestia, poate provoca și iritații stomacale și tulburări ușoare sau moderate, cum ar fi gastrita sau ulcerul. De asemenea, poate provoca dermatită de contact, iar riscul de inducere a contracțiilor uterine face ca acest fruct să nu fie recomandat în timpul sarcinii.

Pe de altă parte, chitinaza este cea care ascunde adevăratul pericol pentru persoanele alergice la latex, putând duce la reacția anafilactică menționată. De asemenea, trebuie subliniat riscul de interacțiune cu medicamentele, care este deosebit de sensibil în cazul pacienților diabetici, deoarece ambele enzime acționează asupra nivelului de glucoză din sânge, potrivit 20minutos.es.

