Franţa a înregistrat cea mai ploioasă lună septembrie din ultimii 25 de ani

Din punct de vedere al temperaturii, în pofida unei "senzaţii răcoroase", media naţională din septembrie a fost "aproape de normal" pentru acest sezon, cu doar 0,4 grade Celsius sub media din perioada 1991-2020, a adăugat observatorul meteorologic francez. Luna septembrie din 2023 a fost cea mai caldă măsurată vreodată în Franţa (+3,6 grade Celsius peste valorile normale).



"Cu un excedent pluviometric de aproape 60% comparativ cu normalul din 1991-2020 (119 mm), septembrie 2024 devine cea mai umedă lună septembrie din ultimii 25 de ani", în urma celor 130 mm înregistraţi, în medie, în septembrie 1999, potrivit buletinului climatologic lunar.



"Precipitaţiile sunt excedentare în aproape întreaga ţară" şi "ating chiar peste dublu faţă de normal în Nouvelle-Aquitaine, în Masivul Central Francez, Bazinul Parizian, coastele Canalului Mânecii, precum şi în Alpii de Nord şi în nordul Corsicii", a notat Météo-France.



Alerte cod portocaliu de ploaie au fost emise, printre altele, în Corsica, Seine-et-Marne şi în Alpi.

La Paris, precipitaţiile cumulate au ajuns la "660 mm din ianuarie 2024, comparativ cu un total mediu anual de 634 mm"

La începutul lunii septembrie, valea Aspe (Pyrénées-Atlantique) a fost grav afectată de inundaţii, în timp ce Alpes-Maritimes s-a confruntat cu un episod mediteranean - în 24 de ore au fost înregistrate cantităţi de precipitaţii echivalente cu cele care cad într-o lună şi jumătate - în oraşe precum Fréjus sau Mandelieu-la-Napoule.



"Doar sudul Bretaniei şi Languedoc-Roussillon prezintă un deficit pluviometric", deosebit de pregnant în Pyrénées-Orientales (-30%), care se confruntă cu un deficit de precipitaţii foarte grav de mai bine de doi ani.



Pentru o mare parte a teritoriului, acest exces de ploaie a fost o constantă încă de la începutul anului, cu valori medii anuale deja depăşite în nouă luni la Nisa, Saint-Nazaire, Strasbourg, Le Mans şi în capitală.



La Paris, precipitaţiile cumulate au ajuns la "660 mm din ianuarie 2024, comparativ cu un total mediu anual de 634 mm", potrivit Météo-France.



În pofida unei temperaturi medii naţionale cu 0,4 grade Celsius sub valorile sezoniere normale, Météo-France nu anunţă sfârşitul unei serii de peste 2,5 ani de temperaturi lunare apropiate sau peste valorile normale sezoniere, întrucât "se consideră că o lună se încadrează în normalul sezonier atunci când temperatura sa medie este situată între minus 0,5 grade Celsius şi plus 0,5 grade Celsius comparativ cu valorile de referinţă pentru perioada 1991 - 2020", a explicat observatorul.



"Pe de altă parte, cu o anomalie de 1 grad Celsius sub valorile sezoniere, temperaturile maxime lasă o senzaţie foarte răcoroasă", mai ales că ţara a cunoscut "două episoade de vreme rece, la jumătatea şi la sfârşitul lunii", conform Météo-France.



"În ultimii şase ani (2018-2023), fiecare lună septembrie a avut o temperatură medie peste normalul sezonier", a reamintit Météo-France, ceea ce ilustrează efectele încălzirii globale în Franţa, cauzate de gazele cu efect de seră emise de activităţile umane, conform Agerpres.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News