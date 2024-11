Fostul președinte rus Medvedev sperie Europa cu Oreshnik: Adăposturile anti-atomice nu vor ajuta; Singura speranță e ca Rusia să avertizeze înainte de lansare

Fostul președinte rus scoate flăcări pe nări, de parcă a băut gaz și amenință, din nou, Europa cu arma nucleară.

De data aceasta, e vorba despre racheta Oreshnik pe care rușii o ”branduiesc” drept imposibil de doborât, chiar și de către sistemele moderne antiaeriene. Dar ne amintim că și racheta hipersonică Kinzhal era prezentată de președintele rus ca fiind spaima Patriotului, iar realitatea a arătat exact contrariul.

„Europa se întreabă ce daune poate cauza sistemul (Oreshnik) dacă are focoase nucleare, dacă este posibil să doboare aceste rachete și cât de repede vor ajunge în capitalele sale. Iată răspunsurile: pagubele vor fi inacceptabile pentru voi, nu pot fi doborâte nici măcar prin mijloace moderne și vorbim de minute”, a spus Medvedev, potrivit agenției TASS.

„Nici adăposturile anti-atomice nu te vor ajuta, așa că singura speranță este ca Rusia cea bună să avertizeze înainte de lansări. Prin urmare, este mai bine să nu mai susținem conflictul din Ucraina”, a adăugat el, sugerând o imagine idilică a Rusiei, o țară blândă și ospitalieră.

Amintim că criticile aduse Occidentului și Europei au început să se reverse din gura fostului președinte rus, imediat după izbucnirea războiului din Ucraina, în februarie 2022. Medvedev nu are vreo reținere să folosească amenințări directe, inclusiv folosirea armelor nucleare.

Bun îi vinul din Italia

În acest context, site-ul independent The Insider a atras atenția asupra unei conexiuni bizare. Deși nu are rezerve în ceea ce privește amenințările și criticile cu privire la tot ce este occidental, fostul președinte are un alt tip de rezervă. Mai precis, Medvedev primește în mod regulat vin importat din Italia.

Nu este clar dacă au o legătură directă cu livrările de vin, dar fostul președinte postează pe rețelele de socializare amenințări dintre cele mai bizare.

Legătura fostului președinte cu o anumită cramă italiană a fost semnalată pentru prima dată în 2017 de Fondul Anticorupție al lui Alexei Navalnîi. La acea vreme, crama Fattoria della Aiola era înregistrată la o companie offshore cipriotă deținută de Ilya Yeliseyev, prietenul apropiat și fost coleg de clasă al lui Medvedev.

Alături de fostul președinte, mulți alți politicieni, oameni de afaceri și influenceri ruși, deși înjură Occidentul, continuă să aprecieze produsele venite din Vest, fie că e vorba de mărfuri de lux, de vinuri sau de telefoane cu mărul mușcat.

Investigația leagă declarațiile tăioase ale lui Medvedev de vinul recepționat, chiar și în cazul atacurilor verbale și insultelor împotriva președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

Comentând „planul de sfidare” în zece puncte, cu care Zelenski a apărut în public pe 19 noiembrie, cu ocazia celei de-a miile zile a războiului, Medvedev, de exemplu, l-a sfătuit pe președintele ucrainean să reducă planul la un punct - "nu mai adulmeca și începe sa percepi realitatea”.

„Rada Supremă a Ucrainei (Parlamentul) stă deja pe valize și așteaptă să vadă ce se va întâmpla”, a adăugat vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, potrivit agenției TASS.

Racheta-minune a Rusiei

Rachetă Yars / Foto: Kremlin.ru

Potrivit DedenseRomania, proiectarea rachetei rusești Oreshnik se bazează pe racheta balistică intercontinentală (ICBM) RS-26 Rubezh.

Surse din SUA și Marea Britanie au indicat că racheta trasă asupra facilității din Dnipro a fost o rachetă balistică cu rază intermediară (IRBM) cu capacitate nucleară experimentală, care are o rază teoretică de sub 5.500 km, suficient pentru a ajunge în Europa, dar nu și în SUA.

Așa cum remarca Fabian Hoffmann, cercetător la Proiectul nuclear din Oslo, Oreshnik poate fi interceptată de unele sisteme de apărare aeriană, de exemplu, de interceptoarele SM-3 ale sistemului Aegis sau Aegis Ashore, precum și, cel mai probabil, de sistemele Arrow 3 israelian și THAAD american.

O sursă din Forțele Armate ucrainene a declarat că Ucraina discută în prezent cu Statele Unite despre furnizarea de arme capabile să doboare rachete intercontinentale. Printre soluții se află modernizarea sistemului de apărare aeriană Patriot sau de achiziția sistemului american de apărare antirachetă Aegis sau THAAD.

