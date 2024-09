Fost vicepreședinte al Parlamentului European, anchetat pentru cereri de rambursare a cheltuielilor de călătorie

Lui Ryszard Czarnecki, fost vicepreședinte al Parlamentului European, îi plăcea foarte mult să călătorească la serviciu - atât de mult încât a folosit mașini, scutere, o motocicletă și chiar un camion cu semiremorcă pentru a călători între Polonia și legislativ.

Cel puțin așa s-a afirmat în cheltuielile în valoare de 203000 de euro pe care le-a depus la Parlamentul European.

El a fost investigat pentru prima dată de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) în 2020, care a pus sub semnul întrebării 100000 euro rambursați pentru deplasări între 2009 și 2018. El a returnat acești bani Parlamentului, punând capăt cazului european, dar dosarul a fost transmis procurorilor polonezi, care nu s-au dovedit la fel de înțelegători ca omologii lor din UE.

Înfrângerea sa în alegerile europene din acest an a facilitat, de asemenea, acuzarea sa, deoarece nu mai beneficiază de imunitate parlamentară.

Czarnecki, care a fost deputat european între 2004 și 2024 și a fost unul dintre vicepreședinții Parlamentului, riscă acum până la 15 ani de închisoare pentru fraudă.

„Rambursarea nu rezolvă problema; cel mult, poate avea un impact asupra pedepsei sau asupra unei eventuale obligații de restituire”, a declarat Rafał Kawalec, purtător de cuvânt al biroului procurorului regional din orașul Zamość, pentru ziarul Rzeczpospolita luna trecută.

Ziarul polonez Gazeta Wyborcza a consultat dosarele procuraturii și a redactat luni detaliile acuzațiilor împotriva lui Czarnecki.

Potrivit raportului, Czarnecki a depus 243 de cereri de rambursare a cheltuielilor de călătorie pentru călătorii intercontinentale cu 14 mașini diferite, precum și cu scutere fabricate în China, o motocicletă sport Suzuki de 750 cc și chiar un camion de mare tonaj.

Unele dintre mașini păreau să aibă numere de înmatriculare inventate, în timp ce altele erau înregistrate pe numele unor persoane care au declarat că nu l-au întâlnit niciodată pe Czarnecki.

Multe dintre călătorii au fost efectuate din orașul Jasło din estul Poloniei, unde Czarnecki a declarat că locuiește, deși, în realitate, acesta locuiește de ani de zile în Varșovia - care este cu 340 de kilometri mai aproape de Bruxelles.

Poziția lui Ryszard Czarnecki

Czarnecki insistă că nimic nu este din vina sa, învinuind personalul care a completat formularele de cheltuieli și calificând afirmațiile drept „minciuni și prostii complete”.

„Încă o dată, așa cum am subliniat în ultimii patru ani, nu am completat formularele de rambursare a cheltuielilor de călătorie la care se referă acuzarea și, în consecință, mass-media. Nu am introdus datele în cauză. Am subliniat în mod repetat acest lucru. Este rău intenționat să nu recunoaștem acest lucru”, a declarat el pentru POLITICO.

Czarnecki a fost deputat european din partea mai multor partide, dar în ultimele sale trei mandate a trecut la partidul Lege și Justiție (PiS), care a condus Polonia din 2015 până anul trecut.

Noul Guvern al premierului Donald Tusk face presiuni pentru ca politicienii PiS să fie urmăriți penal pentru corupție și alte abateri și l-a menționat pe Czarnecki drept unul dintre cazurile care trebuie soluționate.

Tusk se pregătește pentru alegerile prezidențiale de anul viitor, în vederea înlocuirii lui Andrzej Duda, actualul lider al PiS, iar acuzațiile de corupție ar putea afecta Partidul Lege și Justiție.

Czarnecki spune că este acuzat pe nedrept.

„Am returnat toate fondurile solicitate de Parlamentul European în urmă cu trei ani. Consider că întregul caz este politic”, a declarat Czarnecki.

Noul Guvern Tusk și susținătorii săi se folosesc de Czarnecki ca de un exemplu a ceea ce era permis în timpul administrației PiS anterioare, când procurorii erau controlați îndeaproape de guvern și nu urmăreau multe cazuri sensibile din punct de vedere politic.

„Această fraudă ar trebui să fie contabilizată și aspru pedepsită”, a declarat Monika Wielichowska, membră a partidului Platforma Civică al lui Tusk, pentru presa poloneză, adăugând că, dacă rapoartele sunt adevărate, atunci comportamentul lui Czarnecki a fost ”o înșelătorie nerușinată”.

Aliații sunt precauți

Chiar și foștii aliați PiS ai lui Czarnecki sunt precauți.

Jarosław Kaczyński, președintele partidului PiS, a declarat: „Când se vor da verdictele relevante, desigur, atunci va trebui să tragem concluziile corespunzătoare”.

În 2018, Czarnecki a devenit primul vicepreședinte al Parlamentului European care a fost demis din funcție după ce a comparat-o pe colega sa poloneză Róża Thun cu un colaborator n*zist.

Conexiunile politice ale lui Czarnecki i-au adus și alte funcții publice, în special în sportul polonez, unde a deținut funcții înalte în cadrul Asociației Poloneze de Fotbal, al Asociației Poloneze de Volei și al Comitetului Olimpic Polonez.

În calitate de director adjunct al Asociației Poloneze de Volei, acesta a declarat inițial că își face treaba pe bază de voluntariat, însă televiziunea poloneză TVN a descoperit ulterior că era plătit. Czarnecki a răspuns că a fost presat să accepte banii.

A avea un vicepreședinte neplătit a creat o „situație ciudată, artificială și am fost convins să nu o fac”, a declarat el anul trecut pentru TVN.

În prezent în vârstă de 63 de ani, Czarnecki este un supraviețuitor politic, care a trecut de la un partid la altul și de la o funcție la alta în ultimele decenii, ieșind întotdeauna învingător. El insistă că de data aceasta nu va fi diferit.

„În timpul procedurilor judiciare, îmi voi dovedi nevinovăția”, a declarat el.

