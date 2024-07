Eric Trump: Tatăl meu ar opri războiul din Ucraina în 48 de ore

Sabrina Preda: Ați vorbit despre războiul ruso-ucrainean, iar acesta este un subiect important pentru publicul român, deoarece România are cea mai mare frontieră cu Ucraina. Spuneți-mi, domnule, care va fi politica sub administrația Trump în relația cu țările din estul Europei?

Eric Trump: Da, politica este simplă: niciun alt om mort. Niciun alt om mort.

Destul cu asta. E suficient. Am petrecut mult timp în Carpați. Cunosc acea zonă foarte, foarte bine. Și, apropo, este una dintre cele mai frumoase zone din întreaga lume.

Și sunt sătul să văd oameni morți, și sunt sătul să văd americani folosind banii contribuabililor, care ar putea fi folosiți în alt mod pentru a beneficia copiii din această țară, pentru a beneficia școlile, pentru a opri "epidemia" de droguri, pentru a aborda problemele de dependență din această țară.

Există utilizări mult mai bune ale fondurilor decât finanțarea războaielor în care milioane de oameni sunt fie omorâți, fie dezmembrați, pierzându-și casele, pierzând teritorii. Războiul trebuie să se oprească.

Și dacă am avea forța americană, s-ar opri. Tatăl meu ar opri acel război în 48 de ore.

Sabrina Preda: Dumneavoastră și familia dumneavoastră ați trecut printr-un eveniment cumplit, văzând în direct pe TV o tentativă de asasinat asupra vieții tatălui (n.r., Donald Trump). Unde erați în acel moment? Ce ați văzut? Cum este acum domnul președinte? Cum au fost ultimele zile pentru el?

Eric Trump: Ei bine, stăteam pe canapea cu cei doi copii mici ai mei și am văzut cum capul tatălui meu a fost aproape aruncat în aer. A fost o zi groaznică. A căzut la pământ.

Avea sânge pe față. Nu știam dacă este mort. Nu știam dacă a fost lovit în piept sau în altă parte a corpului.

Este de neimaginat. Dacă nu și-ar fi mișcat capul în ultima clipă, ar fi fost acum mort. Și apoi, 48 de ore mai târziu, suntem aici în Milwaukee și asistăm la votul decisiv din statul Florida care îl face pe tatăl meu candidatul republican pentru președinția Statelor Unite.



Dacă ar fi să vorbim despre suișuri și coborâșuri în viață, într-o perioadă de 48 de ore, am văzut cele mai joase adâncimi și cele mai înalte înălțimi. Însă ascultă, dragostea din această arenă din spatele meu este incredibilă. Adică, este absolut incredibilă.

Când a intrat tata în acea seară, oamenii plângeau. Adică, oamenii din această țară îl iubesc. Tatăl meu nu este un politician.

Este cu adevărat un simbol cultural în acest moment (...).

Ultimul lucru de care Donald Trump are nevoie este să fie acuzat în fiecare zi și să fie urmărit în fiecare zi. Adică, ar putea rămâne la Mar-a-Lago și să trăiască cea mai bună viață, să trăiască visul american, să fie cel mai puternic om din Partidul Republican. În schimb, el iese acolo în fiecare zi și spune: luptă.

Și, în timp ce sângele îi curge pe față, se ridică. Și ce face? Luptă, luptă, luptă.

Adică, ăsta e el. Și, sincer, este exact omul de care are nevoie America și este exact omul de care are nevoie lumea în 1600 Pennsylvania Avenue, în acea Casă Albă, pentru că securitatea întregii lumi, puterea întregii lumi, siguranța întregii lumi este determinată în realitate de faptul că am avea o Americă puternică. Și avem nevoie de o Americă puternică mai mult decât oricând înainte.

