Filmul despre viața lui Trump, în care republicanul este jucat de românul Sebastian Stan, a fost criticat de candidatul pentru Casa Albă

Donald Trump a criticat un film biografic lansat recent despre viața sa într-o postare pe rețelele sociale, numindu-l un „proiect ieftin, defăimător și politic dezgustător”, menit să-i împiedice candidatura la președinție.

The Apprentice ilustrează cum Trump și-a construit imperiul imobiliar sub îndrumarea lui Roy Cohn, un avocat notoriu și broker de putere în New York-ul anilor '70 și '80, notează Intelligencer. Trump este interpretat de actorul român, cunoscut pentru aparițiile sale în universul cinematografic Marvel, Sebastian Stan, iar Cohn de starul din Succession, Jeremy Strong.

Fosta soție a lui Trump, Ivana Trump, este jucată de Maria Bakalova – care a primit o nominalizare la Oscar pentru rolul său din Borat Subsequent Moviefilm. La începutul filmului The Apprentice există un disclaimer care indică faptul că anumite porțiuni au fost „fictionalizate în scopuri dramatice”, subliniază Intelligencer.

"Film lansat chiar înainte de alegerile prezidențiale din 2024, pentru a încerca să afecteze cea mai mare mișcare politică din istoria țării noastre"

În postarea sa, Trump a descris filmul ca fiind „fals și fără clasă”. El a spus că speră să „eșueze” și a susținut că a fost „lansat chiar înainte de alegerile prezidențiale din 2024, pentru a încerca să afecteze cea mai mare mișcare politică din istoria țării noastre, 'FACEM AMERICA MĂREAȚĂ DIN NOU!’”

The Apprentice a stârnit atât laude, cât și controverse de la premiera sa la festivalul de film de la Cannes din mai. Scenariul scris de Gabriel Sherman a întâmpinat numeroase obstacole în producția sa.

Actorii au fost reticenți să „umanizeze” figura lui Trump, a declarat Sherman pentru revista Vanity Fair, iar instituțiile de la Hollywood nu au dorit să susțină financiar proiectul. Cea mai semnificativă investiție în acest film provine, se pare, de la un investitor care a amenințat că va bloca filmul după ce l-a vizionat.

Acest investitor este Dan Snyder, un miliardar care a deținut anterior echipa Washington Commanders din NFL și un mare susținător al lui Trump. Snyder ar fi investit în The Apprentice prin intermediul companiei de producție a ginerele său, Mark Rapaport, conform celor raportate de Variety.

„El avea impresia că este o reprezentare favorabilă a celui de-al 45-lea președinte”, a raportat Variety.

The Apprentice este cu totul altceva. Filmul conține o scenă în care personajul lui Trump pare să o agreseze sexual pe prima sa soție, Ivana, ia amfetamine, suferă o liposucție și primește un transplant de păr.

Ivana a susținut că Trump a violat-o în timpul unei depoziții în cadrul divorțului, dar ulterior a retractat această afirmație. Trump a negat că ar fi agresat-o pe Ivana. De asemenea, Trump, care a fost găsit responsabil de abuz sexual asupra autoarei E. Jean Carroll în instanță civilă, a fost acuzat de comportament sexual necorespunzător de peste 20 de femei.

Avocații lui Trump au trimis realizatorilor The Apprentice scrisori de încetare de a filmului, iar distribuitorii importanți au refuzat să colaboreze. „Hollywood-ul se consideră o comunitate de oameni care spun adevărul”, a declarat Sherman, „dar aici au fugit de un film pentru a se pregăti de o eventuală președinție Trump.”

"Această mizerie este ficțiune pură care umflă minciuni în sfera senzaționalului ce au fost demontate de mult"

În atacul său postat pe rețelele sociale cu puțin înainte de ora 1 noaptea, Trump s-a concentrat pe reprezentarea Ivanei, care a murit în iulie 2022 în urma unei căderi accidentale.

„Fosta mea soție, Ivana, a fost o persoană bună și minunată, iar eu am avut o relație excelentă cu ea până în ziua în care a murit”, a scris Trump. „Scriitorul acestei mizerii, Gabe Sherman, este un nenorocit și un prost, care a fost mult timp discreditat, el știa acest lucru, dar a ales să-l ignore.”

„E atât de trist că GUNOAIELE UMANE, cum sunt cei implicați în această afacere, care sperăm să falimenteze, să eșueze, sunt lăsate să spună și să facă orice pentru a dăuna unei Mișcări Politice, care este mult mai mare decât oricare dintre noi. MAGA2024!”, a completat Donald Trump.

Regizorul filmului, Ali Abbasi, a părut neafectat de comentariile lui Trump de pe Truth Social.

„Mulțumesc că ne-ai răspuns, @realDonaldTrump”, a postat Abbasi pe X în această dimineață, alături de un screenshot al postării sale. „Sunt disponibil să discut mai departe dacă dorești. Astăzi am o zi aglomerată cu multă presă pentru #TheApprentice, dar poate reușesc să-ți dau un telefon mâine.”

Întrebat să detalieze afirmația lui Trump, campania sa a subliniat comentariile lui Sherman despre ficțiunea din film.

„Realizatorii de film admit acum cu ușurință că au fabricat scene și au creat povești false pentru a se încadra într-o narațiune deranjată despre președintele Trump, care este complet neadevărată. Această mizerie este ficțiune pură care umflă minciuni în sfera senzaționalului ce au fost demontate de mult,” a declarat Steven Cheung, directorul de comunicare al campaniei lui Trump, într-o declarație.

Cheung a comparat filmul cu o așa-zisă „vânătoare de vrăjitoare” a contracandidatei sale democrate, Kamala Harris, spunând că este "o intervenție electorală din partea elitelor de la Hollywood chiar înainte de noiembrie, care știu că președintele Trump va recuceri Casa Albă și o va înfrunta pe candidata lor preferată, deoarece nimic din ceea ce au făcut nu a funcționat".

„Acest ‘film’ este o defăimare pur malefică, nu ar trebui să vadă lumina zilei și nu merită nici măcar un loc în secțiunea DVD a unui magazin de filme de mâna doua pe cale de a fi închis; îi aparține unei gropi de gunoi,” a mai spus Cheung, conform The Guardian.

