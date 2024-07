Filmul atacului asupra lui Donald Trump: Trei focuri de armă. ”Lasă-mă să-mi pun pantofii”/ VIDEO

Era ora 18:15. în comitatul Butler - o zonă profund conservatoare la nord de Pittsburgh, în statul Pennsylvania - când trauma Americii de un atac violent asupra unui politician de frunte a devenit dintr-o dată reală. Trump tocmai începuse un miting de campanie în aer liber. Urma să fie ultimul înainte de convenția partidului de la Milwaukee, care începe luni. La scurt timp după aceea a devenit clar: erau focuri de armă. Trump a fost văzut sângerând de la ureche. Potrivit bodyguarzilor, care îi însoțesc și pe foști președinți non-stop, prima salvă a venit de la pușca semiautomată AR-15 a unui trăgător care se pare că stătea pe un acoperiș în afara zonei de miting izolată. Un spectator a murit, iar alți doi au fost grav răniți. Suspectul asasin a fost ucis de un lunetist, arată surse internaționale.

Age isn’t the issue in this election, it’s stamina. Trump showed he had plenty of it. Unfazed. pic.twitter.com/hcCX9glF5e