Fiica actorului John Amos a aflat din presă că tatăl ei a murit, la 45 de zile de la decesul acestuia

Actorul John Amos a murit în august, dar fiica lui a dezvăluit că a aflat despre asta abia când moartea lui a fost raportată de mass-media, pe 1 octombrie, scrie CNN. Ulterior, Shannon Amos i-a adus un omagiu regretatului ei tată, într-un videoclip distribuit pe Instagram, care îi arată pe cei doi dansând pe melodia „Dance with My Father” de Luther Vandross.



„Sunt fără cuvinte... Familia noastră a primit vestea sfâșietoare că tatăl meu, John Allen Amos, Jr., a murit pe 21 august. Suntem devastați și am rămas cu multe întrebări despre cum s-a întâmplat asta acum 45 de zile, aflând despre asta prin mass-media, ca mulți dintre voi”, a scris Shannon Amos în descriere.

Moartea actorului a fost anunțată marți, 1 octombrie, de fiul său, Kelly Christopher Amos.



„Vă împărtășesc cu sinceră tristețe faptul că tatăl meu a murit. Era un om cu cea mai bună inimă, o inimă de aur... și era iubit în întreaga lume. Mulți fani îl consideră tatăl lor de la TV. A trăit o viață bună. Moștenirea sa va trăi în lucrările sale remarcabile din televiziune și film ca actor”, se arată în declarația transmisă de către acesta presei.



John Amos avea 84 de ani. Copiii săi nu erau de acord cu privire la îngrijirea lui, care a devenit publică anul trecut după ce Shannon Amos și-a exprimat îngrijorarea forțelor de ordine. Ea a afirmat pe rețelele sociale că are convingerea că tatăl ei a fost „o victimă a abuzului și a exploatării financiare”. Actorul John Amos a fost internat în spital în acel moment și a lansat o declarație prin intermediul purtătorului său de cuvânt, insistând că este bine.

Cine a fost John Amos

Născut și crescut în East Orange, New Jersey, Amos și-a găsit prima pasiune în sport după ce s-a îndrăgostit de fotbal și a jucat la Universitatea de Stat din Colorado. În timp ce a absolvit o diplomă în asistență socială, a obținut probe cu Kansas City Chiefs, Denver Broncos și British Columbia Lions din Liga Canadei de Fotbal. Anterior, într-un videoclip, Amos a spus odată că este „un jucător de fotbal puțin mai bun decât media de liceu”.



„Toată viața mea mi-am dorit să joc fotbal profesionist”, a spus Amos în clip. „M-am gândit că acesta va fi cel mai bun mod pentru mine de a scăpa de straturile economice în care păream să fim blocați.”

Mai târziu, Amos și-a amintit că antrenorul Kansas City Chiefs, Hank Stram, i-a spus: „Tu nu ești un jucător de fotbal, ești un tânăr care se întâmplă să joace fotbal”.

După o perioadă ca asistent social și copywriter la New York, Amos s-a orientat către actorie, cântând în „The Mary Tyler Moore Show”, și începându-și astfel ascensiunea la Hollywood. Au urmat piese din alte emisiuni de televiziune de succes din anii 1970, inclusiv „Love American Style”, „Sanford and Son” și „The New Dick Van Dyke Show”. Dar rolul său ca James Evan Sr., tatăl sever din „Good Times”, a fost cel care l-a transformat pe Amos într-o vedetă.

