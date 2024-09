”Russians at War”, fără proiecție publică la Festivalul de Film de la Zurich. Cum motivează organizatorii

Citește și: BIFF 2024 vine cu două filme istorice de excepție: ”Tovarășu” și ”Enigmele României”

”Russians at War”, controversatul documentar nu va fi prezentat publicului în cele din urmă, a anunțat joi seară Festivalul de Film de la Zurich (ZFF) , invocând motive de securitate pentru a explica schimbarea sa, notează AFP.



Nici regizoarea ruso-canadiană Anastasia Trofimova nu va face călătoria la Zurich ”din cauza situației”, a precizat festivalul într-un scurt comunicat publicat pe rețeaua de socializare X, care adaugă că filmul rămâne în competiția documentarelor.



”Festivalul de Film de la Zurich a decis să nu difuzeze public” filmul ”din motive de securitate”, potrivit textului.



”Pentru ZFF, siguranța publicului, a invitaților, a partenerilor și a echipelor noastre este prioritatea absolută”, continuă comunicatul fără a oferi detalii despre motivele exacte care l-au determinat să anunțe acest lucru.



Festivalul Internațional de Film de la Toronto (TIFF) a invocat și el ”amenințări” pentru a justifica scoaterea din program a acestui film în care cineasta ruso-canadiană dă glas soldaților ruși.

Documentarul, ”o propagandă rusă”

Prezentat în cadrul Mostrei de la Veneția, documentarul a stârnit mânia personalităților culturale și politice ucrainene, care îl consideră ”o propagandă rusă”.



Joia trecută, directorul ZFF, Christian Jungen, a asigurat din nou că filmul va fi proiectat, recunoscând în același timp că statutul regizoarei Anastasia Trofimova ”nu este unul lipsit de probleme” din cauza activității ei din trecut la postul TV de stat RT.



Într-un comunicat, ZFF a explicat atunci că: ”putem înțelege că filmul stârnește emoții puternice în rândul ucrainenilor, dar menținem proiecțiile, deoarece considerăm Russians at War ca fiind un film anti-război care - la fel ca și All Quiet on the Western Front, recompensat cu patru premii Oscar - arată cum tinerii soldați, în cea mai mare parte, sunt complet distruși”.



El s-a referit la adaptarea germană de către regizorul Edward Berger a capodoperei pacifiste a romancierului Erich Maria Remarque despre ororile Primului Război Mondial, notează Agerpres.

